España se prepara para uno de los fenómenos más esperados de agosto: el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto.

Durante este evento, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol , lo que provocará que el cielo se oscurezca por completo en todas aquellas regiones que sean alcanzadas por la franja de totalidad.

Cabe recordar que este evento, en su fase total, solo será visible desde determinados puntos del país y a una hora en particular.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse solar total?

Uno de los datos particulares de este eclipse solar total es que ocurrirá durante la última parte de la tarde en España, por lo que el Sol estará muy bajo sobre el horizonte.

El eclipse solar total que será visible desde España ocurrirá durante la última parte de la tarde, por lo que el Sol estará muy bajo sobre el horizonte. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Por este motivo, aquellos aficionados o interesados que quieran disfrutar de este evento, tendrán que buscar lugares despejados y con buena visibilidad hacia el oeste, tratando de evitar zonas cubiertas por árboles, edificios o carteles.

Estos son los principales horarios del fenómeno:

Inicio del eclipse parcial: alrededor de las 19:30 .

Inicio de la totalidad : cerca de las 20:30 , según la ubicación.

Duración de la totalidad: entre 14 segundos y 1 minuto 48 segundos .

Final del eclipse: entre las 21:00 y 21:20, aproximadamente.

¿Dónde se podrá ver el eclipse en España?

La hora exacta y la duración del eclipse que se podrá observar en España dependerán de cada localidad. Entre las ciudades que podrán disfrutar de la fase de totalidad se encuentran:

Oviedo.

Burgos.

León.

Palencia.

Valladolid.

Zamora.

Zaragoza.

Valencia.

Palma de Mallorca.

En cambio, ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga observarán un eclipse parcial, aunque con un porcentaje de ocultación del Sol muy elevado.

¿Cómo mirar el eclipse sin dañar la vista?

Observar directamente el Sol puede provocar daños permanentes en la retina, incluso sin generar dolor o una molestia inmediata. Por eso, durante las fases parciales es fundamental utilizar protección específica.

La recomendación es utilizar gafas homologadas para observación solar que cumplan la norma ISO 12312-2:2015. Entre los artefactos y elementos que se aconseja no utilizar, figuran: