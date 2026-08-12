El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más importantes de los últimos años en España. Pero, además de la observación científica, alrededor de estos acontecimientos sobreviven rituales y creencias populares que relacionan los eclipses con cambios, cierres de ciclos y nuevos comienzos.

Una de estas prácticas consiste en poner un vaso con agua y sal cerca de una ventana durante el eclipse. Se trata de un ritual sencillo que utiliza dos elementos tradicionalmente relacionados con la purificación y que también aparecen en otras prácticas vinculadas al hogar en España.

Según estas creencias, el agua funciona simbólicamente como un elemento receptor, mientras que la sal se relaciona con la limpieza y la protección. Sin embargo, no existe evidencia científica que demuestre que esta combinación pueda absorber energías, modificar el ambiente o producir cambios en la vida de una persona.

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Para qué sirve poner un vaso con agua y sal durante el eclipse

Dentro de las prácticas esotéricas y las creencias populares, colocar un vaso con agua y sal se relaciona principalmente con la limpieza simbólica del ambiente y la eliminación de aquello que se considera una “energía negativa”.

El ritual no es exclusivo de los eclipses. Existen diferentes variantes que colocan agua y sal en dormitorios, mesas, entradas y ventanas con la intención simbólica de armonizar los espacios.

Los eclipses añaden otro componente a esta tradición. En diferentes corrientes espirituales, estos fenómenos son interpretados como momentos de transformación, cierre de etapas o renovación, aunque estas interpretaciones no pertenecen al ámbito de la astronomía.

Por eso, quienes realizan este tipo de rituales aprovechan el eclipse como un momento simbólico para reflexionar sobre aquello que quieren abandonar y los cambios que desean iniciar.

Por qué recomiendan colocar el vaso cerca de una ventana

La ventana tiene un significado especial dentro de estas prácticas. Simbólicamente representa uno de los puntos de conexión entre el interior de una vivienda y el exterior.

De hecho, colocar vasos con agua y sal en ventanas es una práctica que existe independientemente de los eclipses. Dentro de algunas creencias esotéricas se utiliza como una especie de limpieza energética destinada a mantener fuera del hogar aquello que se interpreta como negativo.

En los rituales asociados a eclipses, la elección de una ventana también responde a la intención de mantener el recipiente próximo al exterior durante el fenómeno astronómico.

Esto no significa que el agua necesite recibir directamente la luz del eclipse ni que tenga que colocarse bajo el Sol. Nunca se debe mirar directamente al Sol para realizar el ritual, y observar el eclipse requiere protección ocular específica.

Cómo hacer el ritual del vaso con agua y sal

La versión más sencilla requiere únicamente un vaso de vidrio, agua y sal gruesa.

Primero se llena aproximadamente tres cuartas partes del recipiente con agua. Después se incorpora una pequeña cantidad de sal.

El vaso se coloca entonces cerca de una ventana o en otro punto seguro de la vivienda durante el eclipse. Algunas versiones del ritual recomiendan acompañar este momento con unos minutos de reflexión sobre aquello que se quiere dejar atrás o cambiar.

Una vez terminado el fenómeno, el agua puede desecharse y el recipiente debe lavarse antes de volver a utilizarlo.

El procedimiento puede resumirse así:

Utilizar un vaso o recipiente de vidrio. Llenarlo con agua aproximadamente hasta tres cuartas partes. Añadir una cucharada de sal gruesa. Colocarlo en un lugar seguro próximo a una ventana. Aprovechar el momento para reflexionar sobre aquello que se quiere cerrar o cambiar. Retirar el recipiente después del ritual. Desechar el agua y limpiar el vaso.

No es necesario mirar directamente al eclipse en ningún momento para realizar esta práctica.

Qué representan el agua y la sal en este ritual

La elección de estos dos ingredientes no es casual. La sal posee desde hace siglos una fuerte carga simbólica relacionada con la conservación, la protección y la purificación en diferentes tradiciones.

El agua, por su parte, aparece frecuentemente relacionada con conceptos como renovación, limpieza y transformación.

Cuando ambos elementos se combinan en estos rituales domésticos, quienes siguen estas creencias interpretan el recipiente como una herramienta simbólica destinada a concentrar aquello que se desea eliminar o dejar atrás.

De ahí surge también la costumbre de no conservar indefinidamente el contenido. Al terminar el ritual, el gesto de desechar el agua representa simbólicamente el final de aquello que se pretende abandonar.

Qué significa el eclipse dentro de los rituales de renovación

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Desde la antigüedad, los eclipses solares han provocado fascinación, temor y numerosas interpretaciones culturales. Antes de que la astronomía pudiera explicar exactamente cómo ocurrían, la desaparición momentánea del Sol dio lugar a mitos y creencias en diferentes sociedades.

Actualmente sabemos que un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y oculta total o parcialmente el disco solar.

Sin embargo, dentro de determinadas prácticas espirituales modernas, el eclipse continúa interpretándose simbólicamente como una interrupción de lo cotidiano.

Por este motivo, algunos rituales contemporáneos utilizan ese momento para representar cierres de ciclos, cambios personales, renovación o abandono de situaciones del pasado.

El vaso con agua y sal encaja precisamente dentro de esa interpretación: no como un fenómeno físico producido por el eclipse, sino como un acto simbólico.

Eclipse del 12 de agosto: España vivirá un fenómeno histórico

El contexto hará especialmente llamativo el ritual este año. El 12 de agosto de 2026, España será uno de los lugares privilegiados del planeta para observar un eclipse total de Sol.

La franja de totalidad atravesará la Península de oeste a este antes de terminar en Baleares. Numerosas ciudades españolas quedarán dentro de esta trayectoria.

El norte de Galicia será uno de los primeros lugares de la Península en contemplarlo. Alrededor de las 19:30 horas, con pequeñas diferencias según la ubicación, la Luna comenzará a ocultar progresivamente el Sol.

La totalidad llegará poco después de las 20:26 en esa zona y avanzará posteriormente por el territorio español hasta alcanzar Baleares.