Llega la lluvia de meteoros más esperada del año: cuándo y desde qué zonas podrá verse en el país. (Fuente: Shutterstock).

Las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más populares del año, alcanzarán su máximo durante la noche del 12 al 13 de agosto de 2026. Este año, además, el fenómeno contará con una condición especialmente favorable: la Luna nueva evitará que su brillo oculte los meteoros más débiles.

El espectáculo podrá observarse especialmente bien desde España y otras zonas de latitudes medias del hemisferio norte, siempre que las condiciones meteorológicas y la contaminación lumínica lo permitan. La actividad se produce cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y partículas dejados por el cometa 109P/Swift-Tuttle, que al entrar en la atmósfera generan las conocidas estrellas fugaces.

Perseidas 2026: la noche clave para ver la lluvia de meteoros

La lluvia estará activa entre el 17 de julio y el 24 de agosto, pero el momento más esperado llegará entre el 12 y el 13 de agosto. En España peninsular y Baleares, el máximo sucederá a las 04:00–06:00 horas. No obstante, no será necesario esperar hasta esa franja: desde unas horas después del anochecer ya podrán aparecer meteoros y la actividad tenderá a aumentar conforme el radiante de las Perseidas gane altura.

La NASA señala que las Perseidas destacan por sus meteoros rápidos y brillantes, que pueden dejar largas estelas de luz y color. También pueden aparecer bólidos, explosiones especialmente luminosas producidas por partículas de mayor tamaño. La velocidad de estos meteoros alcanza unos 59 kilómetros por segundo.

Llega la lluvia de meteoros más esperada del año: cuándo y desde qué zonas podrá verse en el país. (Fuente: Shutterstock).

Estas son las mejores zonas de España para observar las estrellas fugaces

Las condiciones serán favorables en prácticamente toda España peninsular y Baleares, ya que durante el máximo el radiante se encontrará a una altura considerable sobre el horizonte. Según los cálculos aportados para 2026, entre las 04:00 y las 05:00 horas el radiante se situará aproximadamente entre 45 y 60 grados de altura, dependiendo de la ciudad.

Durante el máximo de las Perseidas, el radiante -el punto del cielo desde el que parecen proceder los meteoros- alcanzará una altura considerable en distintas ciudades españolas. Estos son algunos de los valores previstos para las 04:00 y las 05:00 horas:

Madrid: 49° a las 04:00 y 57° a las 05:00.

Barcelona: 52° a las 04:00 y 60° a las 05:00.

Bilbao: 51° a las 04:00 y 59° a las 05:00.

Málaga: 46° a las 04:00 y 53° a las 05:00.

Sevilla: 45° a las 04:00 y 53° a las 05:00.

Palma de Mallorca: 51° a las 04:00 y 59° a las 05:00.

La recomendación es buscar un lugar alejado de las ciudades y de las fuentes de contaminación lumínica, con un horizonte lo más despejado posible. La NASA indica que, aunque los meteoros más brillantes pueden observarse incluso desde zonas urbanas, para detectar una mayor cantidad de Perseidas débiles resulta mucho más conveniente desplazarse hacia áreas rurales y cielos oscuros.

Llega la lluvia de meteoros más esperada del año: cuándo y desde qué zonas podrá verse en el país. (Fuente: ShutterStock).

El cometa que está detrás de las Perseidas y por qué 2026 será especial

Las Perseidas tienen su origen en el cometa 109P/Swift-Tuttle. Cada vez que la Tierra atraviesa la corriente de partículas que este objeto ha dejado a lo largo de su órbita, algunos fragmentos penetran en la atmósfera y se desintegran, produciendo las estelas luminosas que vemos desde el suelo.

El Swift-Tuttle tarda alrededor de 133 años en completar una órbita alrededor del Sol. Fue identificado como el cuerpo progenitor de las Perseidas por el astrónomo Giovanni Schiaparelli en 1865 y su núcleo tiene unos 26 kilómetros de diámetro, según la NASA.

El otro factor que convierte a la noche del 12 al 13 de agosto en una de las más interesantes del año es la Luna nueva. La ausencia prácticamente total de luz lunar permitirá que los meteoros menos luminosos sean más fáciles de detectar. La tasa nominal prevista es de hasta 100 meteoros por hora en condiciones ideales, aunque la cantidad que realmente podrá observar cada persona será normalmente inferior y dependerá del cielo, la ubicación y la altura del radiante.

Para observarlas no hace falta telescopio ni prismáticos: a simple vista se obtiene un campo de visión más amplio. Lo más recomendable es tumbarse o sentarse cómodamente, evitar mirar directamente hacia fuentes de luz y conceder unos minutos a los ojos para adaptarse a la oscuridad. La NASA destaca que las Perseidas pueden observarse mejor durante las horas previas al amanecer, cuando el radiante se encuentra más alto.