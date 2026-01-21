El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participó de un panel en el Foro Económico de Davos titulado “Regulando a la velocidad del Código” después de la disertación del presidente Javier Milei. Allí el ministro desregulador fijó su postura en contra de la intervención estatal frente al avance de la inteligencia artificial.

"No queremos rediseñar regulaciones, queremos eliminarlas. Puede ser distinto en cada país, pero en nuestro caso la mayoría de la regulación no es el resultado de un plan benévolo , es el resultado de intereses: gente que usa el Estado para construir normas que son una competencia para cercar mercados y generar privilegios“, defendió el funcionario argentino, luego de resaltar las 13.100 leyes que derogó durante los primeros dos años de gestión.

En la primera fila del público también se encontraba el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mientras que en el panel lo acompañaron la ministra de Estado y secretaria general del Gabinete de los Emiratos Árabes, Maryam bint Ahmed Al Hammadi; el director ejecutivo de NTT Data Group, Yutaka Sasaki; y el jefe de Asuntos Globales de META, Joel Kaplan.

La conversación se centró puntualmente en la velocidad del avance tecnológico y puso sobre la mesa si las políticas regulatorias debían ser escaladas con el mismo ritmo. “¿Cómo podemos transformar estos avances en un modelo global para la gobernanza del futuro?“, se planteó.

Federico Sturzenegger junto a la ministra de Estado de los Emiratos Árabes, Maryam bint Ahmed Al Hammadi; y jefe de Asuntos Globales de META, Joel Kaplan.

Sturzenegger contó que la Argentina no tiene normativas específicas para regular la IA y destacó: “Mi única tarea en este momento es que no aparezca ninguna ley de inteligencia artificial. Lo que queremos en la Argentina es asegurarnos y dar el mensaje de que no queremos regular la IA”, aseguró.

A cargo de moderar la conversación estuvo al frente el periodista estadounidense Nicholas Thompson, director ejecutivo del medio The Atlantic, quien buscó contrastar la línea argentina con la necesidad de regular la IA que defienden los grandes emprendedores del sector, en apoyo de las potencias.

En ese sentido, relacionó la política del presidente norteamericano Donald Trump y META. “ Nuestro presidente estuvo hace un momento en el escenario hablando de 130 leyes. ¿Cuáles hay que mantener? “, le preguntó a Kaplan inmediatamente al término de Sturzenegger.

“Para impulsar la IA, básicamente necesitás talento, datos, capacidad de cálculo y energía, entonces tenés que tener un marco de regulación que garantice el acceso a las cuatro cosas. Y, en general, lo que hemos visto en EE. UU. bajo el plan de acción de IA de Trump es la eliminación de barreras de innovación en esas áreas. Creo que, en gran medida, eso es lo necesario", aportó.

Dicho plan implica, según detalló, elimina esas trabas, garantiza la reforma de los permisos para energía y centros de datos. “Entonces, sí, algunas son leyes positivas en cuanto a lo que exigen es agencias y plazos para garantizar que realmente puedas construir la planta de generación eléctrica que necesita un centro de datos”.

Además, consideró como “correcto” que la idea de Trump de explotar ese sector para ganar la carrera de IA “particularmente contra China” . “Tenemos que tener leyes sobre derechos de autor que garanticen acceso a los datos para el entrenamiento. Los modelos dependen de eso y cualquier país que no lo garantice se quedará rezagado, porque sus datos no serán incluidos en los modelos de entrenamiento”.

“¿Qué te provoca o piensas al oír que Argentina quiere desregular todo? Porque lo que vos quieres es uniformidad en las regulaciones“, le lanzó el periodista a Sasaki, que emprende en más de 50 países. ”Decí que te sentiste bien", le bromeó Sturzenegger .

Federico Sturznegger junto al director ejecutivo de NTT Data Group, Yutaka Sasaki.

“Nuestra postura es acelerar los negocios mediante el uso de IA, pero necesitamos alinearnos con la regulación. Creo que necesitamos confianza en nuestro entorno. Y una de las claves es soberanía, debemos gestionar datos confidenciales, no quieren almacenarnos en un entorno público. En el futuro debemos establecer IA privada, generaremos una híbrida que combine la pública y la privada", defendió.

“Siempre se piensa que tendremos regulaciones más ágiles y más rápidas, pero en realidad hay principios en el modelo que desarrollamos que no podemos comprometer: el fundamento del Estado de derecho y salvaguardas constitucionales”, sumó también la ministra.

Al término de estas respuestas, Sturzenegger buscó un punto en común y explicó en qué contexto es necesario regular y cuándo no. “Tendremos que crear un marco jurídico sobre quién será responsable cuando el robot actúe por su cuenta“ , reconoció.

Pero subrayó: ”El político sobre-reacciona, siente que tiene que reaccionar ante un evento destacado y entonces regula imponiendo un costo tremendo. Y veo que la gente comete esos errores todo el tiempo".

El presidente Javier Milei y la comitiva argentina en el Foro de Davos con empresarios

En esta línea, desarrolló: “La mayoría de los reguladores son muy imaginativos con todas las cosas terribles que le pasaría a la gente si fueran libres. Creo que debemos tomar más riesgos. Es decir, tenemos que ver si algo que se deja libre genera un problema y entonces reaccionar al problema, y no intentar resolver un problema que ni siquiera sabíamos que teníamos . Creo que esto es importante porque esta pregunta surgirá una y otra vez a medida que la IA comience a entrar en diferentes actividades".

“Vamos a tener mucha resistencia de parte de las personas que, de alguna manera, quedan marginadas debido a la IA. Es posible que no tengamos empleos industriales en 10 o 15 años. Y por eso creo que debemos ser conscientes de que necesitamos resistir esta lucha contra la implementación de la IA. Sin esa resistencia todavía estaríamos usando velas, porque el productor de velas habría protestado cuando Edison inventó la bombilla eléctrica “, concluyó.

El director de META y NTT Data Group coincidieron con el funcionario argentino , en su crítica con las políticas de la Unión Europea: “La UE cambió el enfoque de la regulación y empezó a dirigirla a la tecnología y, como resultado, corre el riesgo de dejar a la UE muy rezagada en la revolución tecnológica y se convirtieron en menos competitivas por la regulación”, opinó Kaplan.

“Estaban enfocados en los daños que podría generar la tecnología. Esperar a ver qué tipos de robots se desarrollan y qué daños pueden causar y luego decidir si deben regular y decidir quién será responsable es el enfoque correcto, en vez de solo regular la tecnología basándose en los daños que se imaginan”, agregó en línea con Sturzenegger.