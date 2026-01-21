El presidente Javier Milei llegó a Davos, Suiza en helicóptero con la confirmación de que participará en la firma de la creación del Consejo de Paz que impulsa Estados Unidos por Gaza el jueves. De esta forma, finalmente habrá una foto con Donald Trump.

En medio de la tensión por Groenlandia con Europa, la amenaza de más aranceles a Dinamarca y otros países como Francia y los cuestionamientos a su política comercial en general, Trump será el foco del miércoles en Davos. Y la relación de Argentina con Estados Unidos no escapará a las reuniones que tendrá Milei.

El titular de la Casa Rosada hablará después del presidente republicano en el auditorio principal del centro de Convenciones donde se lleva adelante el foro de Davos.

Más allá de su discurso, los puntos fuertes de este miércoles serán las reuniones con empresarios por un lado y, en un encuentro aparte, con los CEOs de bancos internacionales. Quienes están trabajando en lo que será el encuentro anticipan que uno de los puntos que se quiere conocer es cómo sigue la relación con los Estados Unidos.

En esos encuentros Milei estará acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno (ex secretario de Finanzas) y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger . La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , también participa de la delegación que llegó ayer a Davos.

Desde una de las entidades financieras anticiparon que se busca conocer de primera mano cuál es el alcance del apoyo convenido con el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El otro gran punto sobre la mesa es conocer cuáles son las perspectivas del Gobierno para volver a los mercados internacionales de deuda. Allí, los bancos tienen interés por su rol de colocadores y en función de las consultas de sus clientes. En ese marco, la expectativa es que Argentina retorne a mediados de año. Todavía hay señales por ver.

El mes próximo llegará a Buenos Aires una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que supervisará las cuentas al cierre de 2025. Y si bien se espera que haya un perdón -waiver- por no haber alcanzado la meta de acumulación de reservas, el FMI ya indicó que la Argentina había arrancado el año con el pie derecho en cuanto al ritmo para fortalecer al BCRA.

Uno de los puntos que hasta el mismo FMI busca conocer en detalle es la letra chica del swap con los Estados Unidos. Y los bancos también quieren conocer cuáles son los parámetros del acuerdo. Esas serán algunas de las preguntas con las que recibirán a Milei.

En la reunión participarán representantes del Citi, JP Morgan, Blackrock, Santander, BBVA, Goldman Sachs y Bank of America . Algunos de estos bancos ya participaron del REPO que cerró el BCRA por u$s 3000 millones para cumplir con el pago a los bonistas a principios de enero. Y si bien el próximo pago fuerte es a mediado de año, desde las entidades no descartan que una nueva operación de ese tipo se pueda poner sobre la mesa. “El Gobierno siempre está dispuesto”, aseguraron desde una de las entidades.

Por otra parte, para la reunión con empresarios, que se realizarán en el marco del Diálogo sobre Argentina en el World Economic Forum, está prevista la participación de unos 80 hombres y mujeres de negocios del país, regionales y de empresas globales con interés en la Argentina. La desregulación, el avance de las reformas y las facilidades para invertir son algunos de los ejes que se pondrán sobre la mesa.

Quienes están en Davos quieren conocer cuáles serán las políticas también para recomponer algunos de los puntos que se presentan débiles, como el consumo, además de la evolución de la acumulación de reservas con el nuevo sistema de bandas y las perspectivas de financiamiento.

Hoy Milei también se reunirá con Guy Parmelin, el presidente suizo, y con el titular del Foro de Davos, Borge Brende. El jueves, en tanto, tendrá lugar la firma del Consejo de Paz.

Luego Milei volverá a la agencia Bloomberg para analizar la economía argentina, algo que también hará con The Economist antes de mantener un encuentro con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain y volver después a Argentina.