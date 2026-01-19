Javier Milei volverá por tercera vez a Davos, Suiza en un marco de mayor tensión geopolítica y luego de haber superado, puertas adentro, el test de las elecciones de medio término. En ese marco volverá a tener reuniones con empresarios e inversores y hablará a la platea especializada sobre economía, a la hora del discurso en el Foro Económico Mundial (WEF), según sus siglas en inglés, se espera que gire sobre “las ideas de la libertad”.

Así lo hizo el año pasado: un discurso provocador en el escenario central del WEF y definiciones económicas ante Bloomberg. Este año volverá a dialogar en la ‘casa’ de la agencia de noticias en Davos, un escenario donde empresas y países se muestran a lo largo de la calle principal, la Promenade, de la ciudad enmarcarda por las montañas y la nieve.

También habrá empresarios argentinos participando en Davos. Muchos tienen presencia recurrente, como Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group y Marcos Bulgheroni, CEO de PAE. A ellos se suma Martín Eurnekian, CEO de Corporación America International; Ricardo Falú, COO de Nuevas Tecnologías de AES, Agustín Pichot por la australiana Fortescue; Pablo Ciano, CEO de DHL Group para e-Commerce, y representantes de otras compañías con intereses en la Argentina, como Antofagasta, Hewlett Packard o Bayer.

Milei estará acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller -pero ex secretario de Finanzas- Pablo Quirno y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Se prevé que habrá una reunión con los CEOs de los principales bancos de inversión, Jamie Dimon, JP Morgan Chase; Larry Fink, de BlackRock; David M. Solomon, de Goldman Sachs; Brian Moynihan, deBank of America; Onur Genç de BBVA y Héctor Grisi de Santander, según detalló El Cronista.

Por su parte, Sturzenegger fue invitado a participar de la “Regulando la velocidad del código”, una charla que compartirá con Yutaka Sasaki de NTT Data; Joel Kaplan de Meta y la ministra de Estado de Emiratos Árabes Maryam bint Ahmed Al Hammadi. La conversación girará sobre si la regulación puede avanzar al mismo ritmo que la tecnología.

El escenario global tiene un país en el centro de las discusiones: Estados Unidos. Y la reunión en Suiza no escapará a esa lógica. Si bien no es un órgano donde se tomen decisiones, el WEF propone activar el “diálogo”, según anticipó su presidente Borge Brende.

Milei hablará el miércoles en el Foro de Davos, después de Donald Trump. La Argentina mantiene las señales de alineamiento con EE.UU., desde Venezuela a la declaración de organizaciones terroristas en Medio Oriente o la invitación a integrar una Junta de Paz por Gaza. Todo en esa sintonía que le valió además mejores condiciones en la negociación de aranceles, un acuerdo comercial donde a priori los términos son más beneficiosos para Estados Unidos y el swap por u$s 20.000 millones del que hasta el FMI quiere conocer la letra chica.

La presentación de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos 2026

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, también estará en el Foro pero no hay bilateral confirmada hasta el momento, al igual que con Trump. La misión que revisará el cumplimiento del programa con el FMI llegará a Buenos Aires en febrero.

En ese contexto, quienes siguen el desarrollo de la economía argentina esperan señales sobre cómo siguen las reformas -que pavimentan el camino a las inversiones- en medio de la necesidad de dólares del Gobierno. El año pasado, Milei había prometido la eliminación del cepo para 2026. Todavía falta, según reconocen sus funcionarios. Y la salida al mercado es otro de los puntos que está en el norte. Ahora la estimación es que llegaría para mitad de año.

Argentina prepara una “investor week” en Estados Unidos en marzo para avanzar con ese frente. “El sentimiento del mercado mejoró”, aseguró el FMI la semana pasada y avaló los avances sobre las reformas.

Las negociaciones y la cintura política del Gobierno libertario son un punto clave para quienes piensan en invertir en la Argentina, que hasta plantean que el arco del desafío se corre al 2027.