Donald Trump volvió a encender la polémica internacional. El presidente estadounidense utilizó su red social Truth Social para difundir fotografías generadas con inteligencia artificial que simulan la anexión de Groenlandia, Canadá y Venezuela como territorios de Estados Unidos .

Las publicaciones, realizadas horas antes de su participación en el Foro Económico de Davos, marcaron una nueva fase en la crisis diplomática con Europa y la OTAN.

La primera fotografía muestra a Trump flanqueado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente J.D. Vance, clavando una bandera estadounidense en un paraje nevado de Groenlandia. Un cartel plantado en el suelo rocoso declara: “Groenlandia, territorio de Estados Unidos, est. 2026”.

La segunda imagen resulta aún más audaz. Trump manipuló una fotografía real tomada en agosto de 2025 en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde se reunió con los principales líderes europeos.

Entre los presentes se encontraban Emmanuel Macron (Francia), Ursula von der Leyen (Unión Europea), Keir Starmer (Reino Unido), Giorgia Meloni (Italia), Friedrich Merz (Alemania), Alexander Stubb (Finlandia), Volodimir Zelenski (Ucrania) y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En la versión alterada con IA, donde originalmente había un mapa de Ucrania, ahora aparece un mapa del hemisferio occidental que muestra a Canadá, Groenlandia y Venezuela cubiertos por la bandera estadounidense.

“No hay vuelta atrás”: la amenaza expansionista de Trump alcanza nuevo pico

Trump justificó sus posteos con un mensaje categórico: “Como he expresado a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!”.

El mandatario anunció que mantuvo una conversación telefónica con Rutte específicamente sobre Groenlandia y acordó una reunión con “las distintas partes” en Davos. “Pongámoslo de esta manera: va a ser un Davos muy interesante”, adelantó a la prensa.

Esta postura forma parte de lo que analistas internacionales denominan el “Corolario Trump”, una reedición moderna de la Doctrina Monroe que reivindica una política exterior agresiva de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

El republicano sostiene que Groenlandia debe ser “liberada” de la supuesta amenaza que representan China y Rusia en el Ártico, una región estratégica por sus recursos naturales y posición geográfica.

Washington (United States), 14/01/2026.- US President Donald Trump takes part in a signing ceremony in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 14 January 2026.

Davos: el escenario del próximo capítulo

El Foro Económico de Davos, que se desarrolla del 20 al 23 de enero en Suiza, será el escenario de reuniones decisivas sobre el futuro de Groenlandia. El discurso de Trump está programado para el miércoles a las 14:30 hora local.

La combinación de provocaciones visuales generadas por IA, filtración de comunicaciones diplomáticas confidenciales, amenazas arancelarias y la no exclusión del uso de la fuerza militar configura una estrategia sin precedentes que desafía las normas tradicionales de la diplomacia internacional.

Los mercados globales y las cancillerías europeas observan con atención los próximos movimientos de una administración que, justo en el aniversario de su segundo mandato, ha convertido la disrupción geopolítica en su principal seña de identidad.