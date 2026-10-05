En esta noticia Elecciones en Brasil: los principales motivos que explican la derrota de Lula

El analista internacional Fabián Calle participó este lunes de Cuentas Claras, en El Cronista Stream , donde aseguró que Flavio Bolsonaro cuenta con “entre un 90% y 95%” de probabilidades de ganar el balotaje de Brasil, luego de su sorpresivo triunfo este domingo ante Lula da Silva.

Sobre el resultado de los comicios, el especialista rechazó la idea de que exista una ola global donde los oficialismos pierden por defecto, y consideró que esto se debe en realidad al desempeño de la gestión. “Yo creo que los oficialismos que no reeligen son los que han hecho malos gobiernos”, señaló.

Elecciones en Brasil: los principales motivos que explican la derrota de Lula

Para Calle, uno de los motivos que llevó a la derrota de Lula fue el deterioro de la seguridad, ya que el Partido de los Trabajadores (PT) enfrenta serias dificultades para abordar el flagelo del crimen organizado.

“El PT es una versión sudamericana del wokismo californiano, tiene serios problemas para enfrentar el tema de la seguridad, que no la tenía la izquierda tradicional”, opinó. Y sostuvo: “Si vos mirás los gráficos más serios del estudio de la seguridad de Brasil, el 50% del territorio está considerado bajo control de mafias”.

A esta problemática se le sumó el factor económico, en el que se subrayó que hubo “mucho voto de bolsillo”. Puntualmente, el analista advirtió que el nivel de endeudamiento de los hogares alcanzó niveles preocupantes debido a las elevadas tasas de interés.

Asimismo, la expansión de las apuestas en línea por teléfono potenció esta tendencia. “Hay millones de gente de mediana edad que se ha endeudado con el tema de los juegos online”, puntualizó el experto.

Reuters

Frente a este escenario económico, consideró que la administración oficialista reaccionó de manera tardía. Sobre los anuncios gubernamentales de prohibición y regulación de apuestas, el analista señaló que no llegaron a tiempo. En sus propias palabras, al gobierno de Lula “se le escapó la tortuga” para frenar la escalada de endeudamiento.

Asimismo, advirtió que las variables macroeconómicas complica el escenario que recibirá la próxima gestión presidencial en Brasil. “La inflación empezó a subir y la tasa de referencia interna está muy alta. con un gasto público descontrolado. La herencia económica que recibe el próximo gobierno es muy complicada”, sentenció.