El actor de "Forrest Gump" que dejó Hollywood para llevar cada año a más de 1000 familias de soldados caídos a Disney: "Cuanto más daba, más sanaba".

La vida de Gary Sinise, el actor de 71 años que interpretó al teniente Dan Taylor en Forrest Gump (1994), tomó un gran giro tras aquel icónico papel. A partir del impacto que generó su personaje, el estadounidense decidió dejar en un segundo plano su carrera en Hollywood para volcarse en ayudar a los militares, los veteranos y, sobre todo, a las familias de los soldados caídos. Toda su motivación está resumida en una frase: “Descubrí que cuanto más daba, más sanaba”.

El actor escribió esa reflexión en un texto publicado en 2011, en el décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, al recordar cómo aquel día transformó su vida.

Fue el punto de partida de una etapa de servicio que lo llevó a fundar organizaciones y a dedicar buena parte de su tiempo a las fuerzas armadas y los servicios de emergencia. Más tarde, recogió esa misma idea en su libro autobiográfico, Grateful American: A Journey from Self to Service.

Del teniente Dan al servicio a los veteranos

El papel de teniente Dan, un soldado que pierde las piernas en la guerra de Vietnam, le valió a Sinise su única nominación al Óscar y le otorgó un vínculo profundo con los veteranos de Estados Unidos. Ese lazo se selló pocas semanas después del estreno, en 1994, cuando una asociación de veteranos discapacitados quiso homenajearlo.

“Había 3000 personas en ese salón. Todos los que podían pararse estaban de pie, dándome una ovación. Me conmovió tanto y me tomó desprevenido”, recordó el actor en declaraciones a CBS.

Le impactó especialmente la paradoja: “Soy actor, hago papeles. Estas personas vivieron el papel que yo desempeñé y fueron heridas, algunas gravemente, y me aplaudieron por haber desempeñado simplemente un papel”.

A partir de ahí, se implicó de lleno en ese mundo, y en 2011 creó la Gary Sinise Foundation, dedicada a apoyar a militares, veteranos, socorristas y familias de caídos. Además de la logística social, Sinise lideró la Lt. Dan Band, que ofreció conciertos para tropas y organizaciones vinculadas al servicio.

Gary Sinise durante los viajes de su fundación en el marco del Snowball Express a Disney. Julia Robinson

Qué es “Snowball Express”, el viaje anual a Disney organizado por Sinise

Uno de los programas más emblemáticos de su fundación es el “Snowball Express”, un viaje anual que reúne cada diciembre a las familias de militares y socorristas fallecidos para un retiro de cinco días en Walt Disney World, en Orlando.

Según la página web oficial de Walt Disney Company, desde 2018 más de 23.000 hijos de militares caídos y sus tutores han participado del programa y viajado a Disney World.

Solo en diciembre de 2025 el programa llevó a unos 1722 miembros de esas familias, en su mayoría niños que perdieron a uno de sus padres, a la experiencia. Sinise viajó con ellos, como cada año.

“No se puede subestimar el poder de reunir a todos estos niños en un ambiente feliz, porque estamos tratando de llevarles alegría justo antes de las fiestas, que es un momento difícil para un niño que ha perdido a uno de sus padres”, explicó a The Hollywood Reporter.

El viaje a Disney organizado por la fundación de Gary Sinise. dorengo5

El objetivo principal de Gary Sinise con sus viajes a Disney

El objetivo de fondo, según el actor, no es solo el viaje, sino el acompañamiento. Se trata de reunir a esos niños con otros que atraviesan lo mismo para que no se sientan aislados en su duelo. “Lo más importante de Snowball Express es que estos niños no se sienten solos. Hay mucha curación, muchos lazos afectivos y mucha amistad que les ayuda durante el resto del año”, señaló Sinise en la misma entrevista.

El actor reconoce que es una labor con dos caras. “Es reconfortante porque te hace sentir bien ver a los niños riendo y divirtiéndose, pero también es desgarrador porque sabes por qué están ahí”, admitió.

En sus palabras se resume la idea que guía toda su segunda vida, lejos de los focos: “Queremos cuidar de estos niños y asegurarnos de que sepan que no los olvidamos”.