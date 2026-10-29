Michael Bowen regresó a trabajar como conductor de Disney a los 50 años.

Michael Bowen tenía 44 años cuando decidió dejar su trabajo vinculado a iglesias y mudarse a Florida para comenzar una nueva etapa laboral como conductor de autobuses en Walt Disney World. El cambio ocurrió en 2020 y representó un giro en su trayectoria profesional.

Seis años después, Bowen volvió a trabajar en el complejo turístico. En una entrevista con Busines Insider, contó cómo fue su experiencia y por qué decidió regresar a un empleo que había dejado por motivos personales.

¿Por qué Michael Bowen dejó su trabajo para convertirse en conductor de Disney?

Durante gran parte de su vida adulta, Bowen trabajó en iglesias.

Estudió en la universidad y en una escuela bíblica para convertirse en ministro, aunque con el tiempo comenzó a cuestionarse si esa profesión era realmente lo que quería para su futuro.

Mientras trabajaba en una iglesia pequeña que no podía pagarle un salario de tiempo completo, consiguió un empleo adicional como conductor de un autobús escolar.

En 2017, durante unas vacaciones en Florida, visitó Disney World y descubrió que podía combinar su experiencia al volante con su interés por el complejo turístico.

En enero de 2020 se mudó a Florida. Tras obtener la licencia de conducir correspondiente y esperar una vacante, comenzó a trabajar en Disney.

¿Qué beneficios encontró al trabajar como conductor de Disney?

Bowen explicó que uno de los principales cambios fue conseguir estabilidad laboral y beneficios que no siempre había tenido en sus empleos anteriores.

Entre las ventajas que destacó se encuentran las vacaciones pagadas, los beneficios de jubilación y el seguro médico, una cobertura que aseguró no haber tenido durante mucho tiempo.

Sin embargo, en mayo de 2022 dejó el puesto después de atravesar una separación y un divorcio. Se trasladó a Oregón, donde continuó trabajando como conductor de autobuses urbanos, aunque afirmó que no se sentía feliz.

En 2025 regresó a Florida con su actual esposa. Mientras esperaba una nueva oportunidad en Disney, trabajó para una empresa que prestaba servicios de transporte a Universal Studios. Finalmente, en abril de 2026 volvió a conducir autobuses en Walt Disney World, a los 50 años.

En su entrevista, Bowen reconoció que su trabajo no suele considerarse especialmente prestigioso, pero destacó las pequeñas experiencias con los visitantes y la posibilidad de disfrutar de los parques.