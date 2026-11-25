Una persona realiza una transferencia con celular a una cuenta propia.

Las transferencias entre cuentas bancarias o billeteras virtuales de una misma titularidad también están contempladas en el régimen de información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El organismo establece umbrales mensuales a partir de los cuales las entidades financieras deben reportar los movimientos, con valores diferentes para personas humanas y jurídicas.

Sin embargo, estos montos no representan un límite máximo para transferir dinero entre cuentas propias.

Cuál es el monto máximo para transferir dinero entre cuentas propias

Según la información oficial de ARCA, los parámetros mensuales que deben considerar las entidades alcanzadas son los siguientes:

Personas humanas: $50.000.000.

Personas jurídicas: $30.000.000.

Logo de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Los importes se aplican a los ingresos, egresos o saldos finales registrados durante el mes. Por lo tanto, no constituyen un tope operativo ni una prohibición para realizar transferencias por encima de esas cifras.

Cuándo las entidades deben informar las transferencias a ARCA

El régimen incluye los movimientos entre cuentas de una misma titularidad cuando se superan los umbrales mensuales establecidos . Es decir, las operaciones no quedan excluidas de los reportes por el simple hecho de que las cuentas pertenezcan a una misma persona o empresa.

Las entidades, por su parte, deben contemplar los ingresos, los egresos y los saldos finales para determinar si corresponde informar esos datos al organismo recaudador.

ARCA puede pedir explicaciones por transferencias entre cuentas propias

Superar los $ 50.000.000 para personas humanas o los $ 30.000.000 para personas jurídicas no implica automáticamente que ARCA solicite explicaciones . La información oficial establece los parámetros que activan los reportes de las entidades, pero no señala que excederlos genere por sí solo un requerimiento del organismo.

Por eso, es importante diferenciar los umbrales de información de un límite para transferir. Los montos determinan cuándo deben reportarse determinados movimientos, pero no impiden operar con dinero entre cuentas propias.