Un hombre toma agua al sol y un termómetro marca la temperatura.

El calor volverá a intensificarse en la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos días, con temperaturas máximas que superarán los 30 grados y un pico de 34 grados previsto para el fin de semana.

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán mayormente estables, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia en el período relevado.

La suba térmica marcará el cierre de noviembre y el comienzo de diciembre, con jornadas cada vez más calurosas y mínimas que también irán en aumento. El día más caluroso de la semana será el domingo 29, cuando la temperatura alcanzará su valor máximo.

Cuándo llegará el pico de calor en Buenos Aires y qué día harán 34 grados

El pronóstico del SMN anticipa que las temperaturas comenzarán a subir desde el viernes 27 de noviembre, cuando la máxima llegará a los 31 grados.

El ascenso continuará durante el sábado, con 33 grados, hasta alcanzar el pico de calor el domingo 29, con una máxima prevista de 34 grados y una mínima de 22.

Pronóstico extendido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Después de esa jornada, el calor seguirá presente en la Ciudad, aunque con registros algo menores. Para el lunes 30 se esperan 32 grados y para el martes 1 de diciembre, una máxima de 30 grados.

Pronóstico extendido en Buenos Aires: cómo estará el clima hasta el 1 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires. Estas son las temperaturas máximas y mínimas previstas y las condiciones generales del cielo:

Jueves 26 de noviembre: máxima de 27 grados y mínima de 15. Cielo mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante el resto del día.

Viernes 27 de noviembre: máxima de 31 grados y mínima de 19. Cielo parcialmente nublado.

Sábado 28 de noviembre: máxima de 33 grados y mínima de 21. Se espera una jornada parcialmente nublada.

Domingo 29 de noviembre: máxima de 34 grados y mínima de 22. Será el día más caluroso del período, con cielo parcialmente nublado.

Lunes 30 de noviembre: máxima de 32 grados y mínima de 23. Se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nublado.

Martes 1 de diciembre: máxima de 30 grados y mínima de 21. Se espera otra jornada con nubosidad parcial.

Cómo seguirá el tiempo durante el comienzo de diciembre

El pronóstico extendido muestra que el calor no se limitará al último fin de semana de noviembre. Aunque las temperaturas máximas comenzarán a descender después del domingo, se mantendrán en torno a los 30 grados durante el lunes y el martes .

Las mínimas también reflejarán el aumento de la temperatura, ya que pasarán de los 15 grados previstos para este jueves a los 23 grados del lunes 30.

Además, el SMN no anticipa precipitaciones para ninguna de las jornadas comprendidas entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre, de acuerdo con la captura del pronóstico extendido.