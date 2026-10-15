Una exsubdirectora jurídica de Disney, que llevaba 29 años en la compañía, demandó a la empresa por discriminación por edad, represalias y despido injustificado, días después de una nueva ronda de despidos en el gigante del entretenimiento.

Mary Fossier, que llegó a ser vicepresidenta sénior del departamento legal, fue despedida a finales de 2024, cuando Bob Iger aún dirigía la compañía. Así lo afirma la demanda presentada el jueves 8 de octubre en el Tribunal Superior de Los Ángeles, a la que tuvo acceso el medio especializado Deadline.

Desde abril, Disney comenzó una serie de mil despidos con rondas en julio y en septiembre. dorengo5

La abogada planeaba trabajar diez años más

Según el escrito, en octubre de 2023, el nuevo supervisor de Fossier le dijo que “tenía que pensar en jubilarse” y le preguntó cómo se estaba preparando para el retiro.

Ella tenía entonces 64 años y, según el escrito, planeaba trabajar al menos diez años más. Disney la despidió al año siguiente para dar paso a una colega más joven y menos cualificada , afirma la demanda.

La demanda sostiene además que Fossier denunció ante Recursos Humanos, al menos en tres ocasiones, comentarios y un trato discriminatorio por edad de su supervisora, y que la compañía no tomó medidas.

Sus abogados aseguran que la exejecutiva quedó “devastada” económica y emocionalmente y que, a los 67 años, tiene muy pocas probabilidades de encontrar un nuevo empleo.

Qué exige la demanda contra Disney por discriminación por edad

La demanda, que contiene cinco reclamacianos o cargos, pide un juicio con jurado, una compensación por la pérdida de ingresos pasados y futuros, daños y perjuicios no especificados y medidas cautelares.

El caso llega en medio de una serie de recortes en Disney, que inició en abril una reducción de unos 1,000 puestos, hizo otra ronda en julio con varios cientos de despidos en Pixar, ESPN y National Geographic, y volvió a recortar personal a finales de septiembre.

Fuente: EFE