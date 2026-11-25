Bill Gates volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de la inteligencia artificial y advirtió que su utilización por parte de personas con malas intenciones podría desencadenar una catástrofe de dimensiones inéditas.

“ La inteligencia artificial es ciertamente lo suficientemente poderosa como para provocar acontecimientos que causen mil millones de muertes ”, sostuvo durante una entrevista en el programa Meet the Press, de la cadena estadounidense NBC News.

En la conversación, explicó por qué considera que la IA representa un peligro que los gobiernos todavía no están preparados para enfrentar. También reclamó regulaciones obligatorias, sistemas de monitoreo y controles internacionales para impedir que estas herramientas sean utilizadas para desarrollar armas biológicas, ejecutar ciberataques o alterar infraestructuras críticas.

Las declaraciones cobran relevancia después de su visita a la Argentina, si bien fueron en días anteriores. El empresario llegó al país en noviembre de 2026 en un viaje privado y familiar, acompañado por su pareja, Paula Hurd, y su hijo Rory.

Durante su estadía recorrió Ushuaia y distintos puntos de Buenos Aires, entre ellos el barrio de La Boca. Según trascendió, no tenía actividades comerciales ni una agenda pública prevista.

Bill Gates durante una entrevista en el programa Meet the Press, de NBC News, donde alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial y su posible utilización con fines destructivos. Shutterstock

“Nunca hubo un arma tan poderosa”: la advertencia de Bill Gates sobre la IA

Durante la entrevista, se le preguntó si consideraba que la inteligencia artificial tenía capacidad suficiente para terminar con la humanidad. Bill Gates respondió que la tecnología podía provocar una catástrofe incluso sin llegar a un escenario de extinción total.

“La inteligencia artificial es ciertamente lo suficientemente poderosa como para provocar acontecimientos que causen mil millones de muertes”, afirmó.

Y agregó una de las frases más contundentes de la conversación: “ Nunca hubo un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las herramientas de inteligencia artificial más avanzadas ”.

Para el magnate, el principal peligro inmediato no es que las máquinas decidan actuar por su cuenta, sino que individuos o grupos criminales aprovechen sus capacidades para causar daños masivos.

“Históricamente, los países tenían equipos especializados en ciberataques y podían pensar en desarrollar armas de bioterrorismo. Ahora, pequeños grupos con inteligencia artificial pueden hacer cosas que antes solamente estaban al alcance de los países más poderosos”, explicó.

El empresario también advirtió sobre la posibilidad de que estas herramientas permitan atacar redes eléctricas, hospitales y sistemas bancarios.

Por qué Bill Gates exige controles obligatorios para todas las empresas de IA

Uno de los principales reclamos de Bill Gates fue que los gobiernos establezcan mecanismos de seguridad obligatorios para todos los modelos de inteligencia artificial.

Entre las medidas que propuso se encuentran los sistemas de monitoreo para registrar las actividades de los modelos y detectar posibles usos peligrosos. Según explicó, estos controles permitirían que las autoridades puedan investigar fraudes, ataques informáticos y otros delitos cometidos con ayuda de la tecnología.

También cuestionó que las empresas sean las únicas responsables de controlar sus propios desarrollos.

Sobre la posibilidad de establecer un botón de apagado de emergencia, consideró que no sería suficiente por sí solo: “Para controlar los comportamientos peligrosos necesitamos información y registros de lo que está sucediendo”.

Además, sostuvo que estas medidas no deberían frenar significativamente los avances tecnológicos y reclamó una respuesta coordinada entre los países.

El riesgo de que la inteligencia artificial desarrolle armas biológicas y provoque ataques masivos

Durante la conversación, explicó que uno de los escenarios que más le preocupan es que los sistemas de IA puedan facilitar el desarrollo de herramientas de bioterrorismo.

“Necesitamos monitorear cualquier modelo sofisticado y registrar exactamente qué está haciendo”, señaló.

El empresario advirtió que distinguir entre los usos legítimos y los peligrosos de estas tecnologías puede resultar especialmente difícil.

“Desearía que fuera más sencillo distinguir entre una buena intención, como diseñar un medicamento para una enfermedad, y una intención negativa, como desarrollar una herramienta de bioterrorismo. Porque esas dos actividades pueden ser muy similares”, explicó.

También aclaró que, aunque considera necesario trabajar para evitar que la inteligencia artificial pierda el control de manera autónoma, ese no es el peligro más inmediato.

“ Actualmente no existe un riesgo de que estas inteligencias artificiales pierdan completamente el control ”, aseguró.

En cambio, insistió en que la amenaza más urgente está relacionada con las personas que utilizan estas herramientas para cometer delitos. “El peligro urgente está relacionado con las personas que utilizan la IA para hacer daño, no con una inteligencia artificial que actúa por su cuenta”.

Cómo imagina Bill Gates el futuro de la humanidad: una transición de 20 años y una era de abundancia

Hacia el final de la entrevista, habló sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial en las próximas generaciones y anticipó que la humanidad atravesará dos grandes etapas.

La primera estará marcada por un período de adaptación que podría extenderse durante aproximadamente 20 años. En ese tiempo, la tecnología tendrá capacidad para resolver numerosos problemas, aunque sus beneficios todavía no llegarán a toda la población.

“ Estamos entrando en una primera fase en la que tiene el potencial de resolver problemas, pero todavía no los resolvió ”, explicó.

En ese escenario, advirtió que la IA modificará el mercado laboral y podría ampliar las capacidades de los delincuentes si no se establecen las protecciones necesarias.

Sin embargo, proyectó un futuro diferente una vez superada esa transición: “La combinación de robots humanoides e inteligencia artificial permitirá construir viviendas, producir alimentos y hacer muchas otras cosas. Podríamos llamarlo una era de abundancia”.

También reconoció que los cambios serán tan profundos que le resulta difícil anticipar cómo será el mundo dentro de una década.

“Mi capacidad para predecir cómo será el mundo dentro de diez años es mucho menor que en cualquier otro momento de mi vida”, admitió.