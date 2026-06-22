México se convirtió en uno de los grandes protagonistas del estreno mundial de Toy Story 5. La nueva entrega de Pixar recaudó u$s 26.6 millones en el país durante su primer fin de semana, convirtiéndose en el mercado internacional más importante para la película y ayudando a que América Latina liderara la taquilla global fuera de Estados Unidos.

La cinta alcanzó una recaudación mundial de u$s 312 millones, de acuerdo con cifras de Rentrack, el mejor estreno de la franquicia y el lanzamiento más exitoso de 2026 hasta ahora. De ese total, 160 millones de dólares provinieron de Estados Unidos y Canadá, mientras que los mercados internacionales aportaron otros 152 millones.

Rentrak emite esos datos preliminares provenientes de los sistemas de punto de venta (taquillas y apps) de los cines, incluyendo las cadenas como Cinemex y Cinépolis.

Dentro de ese desempeño, América Latina fue la región más fuerte para Disney, con ingresos por u$s 55.2 millones, la mayor apertura del año en la región. México aportó prácticamente la mitad de esa cifra, seguido a distancia por Brasil, que generó u$s 6.1 millones, según Rentrack.

Los números reflejan el peso que ha adquirido el mercado mexicano para Hollywood y particularmente para Disney, cuyas franquicias familiares suelen encontrar en el país una de sus audiencias más fieles fuera de Estados Unidos.

México concentra casi la mitad del negocio regional

La recaudación de 26.6 millones de dólares en México representa cerca del 48% de toda la taquilla latinoamericana obtenida por Toy Story 5 durante su debut y alrededor del 17.5% de toda la recaudación internacional de la película.

La diferencia respecto a otros mercados de la región también es significativa. La taquilla mexicana fue más de cuatro veces superior a la registrada en Brasil, el segundo mayor mercado latinoamericano para la cinta.

Para Disney, el resultado confirma que este mercado es un ‘amigo fiel’ de la franquicia y de la empresa como tal. En general, México es uno de los territorios más rentables para las grandes franquicias familiares, impulsado por una elevada asistencia a salas de cine, una amplia red de exhibición y una fuerte afinidad del público con las marcas de entretenimiento de la compañía.

Un impulso para las cadenas de cine

El éxito de Toy Story 5 también representa una buena noticia para la industria de exhibición en México.

Las grandes producciones familiares suelen generar algunos de los niveles más altos de asistencia del año y tienen un impacto directo en los ingresos de cadenas como Cinépolis y Cinemex, no sólo por la venta de boletos, sino también por el consumo de alimentos, productos promocionales y formatos premium.

Además, la franquicia llega con una ventaja difícil de igualar: reúne a distintas generaciones de espectadores. Mientras muchos niños conocen por primera vez a Woody y Buzz Lightyear en la pantalla grande, millones de adultos que crecieron con la saga regresan a las salas impulsados por la nostalgia.