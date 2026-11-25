Un tren de 696 vagones y 7,6 kilómetros de longitud estableció un nuevo récord en Sudáfrica, según informó la empresa estatal Transnet Freight Rail (TFR).

Durante octubre, la formación completó un recorrido de 860 kilómetros entre Saldanha, en la costa oeste del país, y la provincia del Cabo Septentrional.

El convoy recorrió la Línea de Exportación de Mineral de Hierro, uno de los principales corredores ferroviarios de carga pesada de Sudáfrica.

Durante la prueba, los 696 vagones circularon vacíos a lo largo de un trayecto que requirió dos días de operación.

El ensayo tuvo como objetivo comprobar la capacidad técnica y operativa del país para movilizar trenes de mercancías de dimensiones extraordinarias. Además, según Transnet, permitió recopilar datos que contribuirán a optimizar el transporte ferroviario de cargas a larga distancia.

Cómo es el tren de 696 vagones que recorrió Sudáfrica

La formación estuvo integrada por 696 vagones vacíos de los modelos CR13/14, remolcados por una combinación de locomotoras eléctricas Clase 15E y diésel-eléctricas Clase 43D.

Para movilizar una estructura de semejante longitud, las locomotoras se distribuyeron a lo largo del tren mediante un sistema de alimentación distribuida por radio (RDP, por sus siglas en inglés).

Esta tecnología permite que funcionen de manera sincronizada y distribuye las fuerzas de tracción y frenado en distintos puntos del convoy.

El mecanismo resulta fundamental para mantener la estabilidad y la seguridad durante la circulación, especialmente en una formación que supera los siete kilómetros de extensión.

La prueba fue coordinada por los equipos de Tecnología y Operaciones de Diseño de Trenes de Transnet Freight Rail, junto con Transnet Engineering, el Administrador de Infraestructura Ferroviaria de Transnet y el Regulador de Seguridad Ferroviaria.

Cómo es el tren de 696 vagones que recorrió Sudáfrica. Fuente: Transnet, empresa estatal de transporte y logística de Sudáfrica.

El recorrido de 860 kilómetros y cómo fue la prueba

El tren partió desde Saldanha, en la costa oeste sudafricana, y llegó al Loop 18 de la línea ferroviaria Sishen-Saldanha, ubicado en el kilómetro 741, cerca de Witpan, en la provincia del Cabo Septentrional.

Antes de iniciar el trayecto, los equipos realizaron tareas de planificación, modelado y simulación para garantizar que la operación pudiera desarrollarse de manera segura.

Además, personal especializado acompañó la formación para controlar su funcionamiento y supervisar el rendimiento de las locomotoras.

Los datos recopilados durante el recorrido serán analizados para identificar oportunidades de mejora en futuras operaciones.

Russell Baatjies, director ejecutivo de Transnet Freight Rail, destacó que el valor de la iniciativa no se limita a establecer una nueva marca, sino que también permite adquirir conocimientos técnicos y experiencia para ampliar la capacidad ferroviaria del país.

Qué récord mundial busca batir el tren de 696 vagones y 7,6 kilómetros

Según Transnet, la nueva formación superó el récord de un tren de 7,24 kilómetros que circuló en 2001 entre una mina de mineral de hierro y un puerto de Australia Occidental.

La empresa sudafricana sostiene que el recorrido de octubre permitió superar esa marca con una formación de 7,6 kilómetros y 696 vagones.

Sin embargo, la homologación independiente del récord todavía debe distinguirse de la marca anunciada por la compañía.

El objetivo de la prueba también fue demostrar que Sudáfrica puede realizar operaciones ferroviarias de gran escala, mejorar el rendimiento logístico y fortalecer su capacidad para transportar minerales y otras mercancías a largas distancias.