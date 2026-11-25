La Unión Tranviarios Automotor (UTA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El entendimiento incluye una gratificación extraordinaria de $300.000, que se abonará en tres cuotas, y establece nuevos valores para los salarios básicos y los viáticos de los trabajadores del sector.

El convenio colectivo 460/73 tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2027. Entre sus principales puntos, contempla un salario básico de casi $1,9 millones para los choferes de conducción inicial y un reintegro de gastos de $25.000 por cada jornada efectivamente trabajada.

De cuánto es el bono que recibirán los choferes de colectivos

El acuerdo establece el pago de una gratificación extraordinaria de $300.000, de carácter no remunerativo, para los trabajadores alcanzados por el convenio. El monto se distribuirá en tres cuotas de $100.000 cada una.

El cronograma de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

Primera cuota: $100.000 hasta el 9 de diciembre de 2026.

Segunda cuota: $100.000 el 28 de diciembre de 2026.

Tercera cuota: $100.000 hasta el 20 de enero de 2027.

El beneficio corresponde al personal que tenía una relación laboral vigente al 1° de octubre de 2026. Para las demás categorías convencionales, la gratificación se liquidará de manera proporcional.

Los choferes de colectivos del AMBA recibirán un bono de $300.000 y cobrarán un básico de casi $1,9 millones desde febrero de 2027, más $25.000 por cada día trabajado en concepto de viáticos.

Cuánto cobrarán los choferes de colectivos desde febrero de 2027

Uno de los puntos centrales de la negociación establece un nuevo salario básico conformado para los conductores de primera categoría.

A partir del 1° de febrero de 2027, el sueldo básico será de $1.877.893 para los choferes de conducción inicial.

El importe se calculará en función del tiempo efectivamente trabajado y servirá como referencia para las adecuaciones salariales de las demás categorías comprendidas en el convenio.

De esta manera, el acuerdo fija una nueva escala salarial para el sector, que tendrá vigencia hasta fines de febrero de 2027.

La UTA acordó viáticos de $25.000 por cada día trabajado

El entendimiento también modifica los valores correspondientes a viáticos y reintegros de gastos. Desde febrero de 2027, los trabajadores recibirán $25.000 por cada jornada efectivamente trabajada.

Según los términos del acuerdo, para un mes con 24 días laborales, ese concepto representará un ingreso adicional de referencia de $600.000.

De esta manera, para un mes de 24 días trabajados, el ingreso total entre salario básico y viáticos ascenderá a $2.477.893.

Además, el sindicato y las cámaras empresarias establecieron que volverán a reunirse durante febrero para analizar la evolución de los precios, el poder adquisitivo de los salarios y los costos de funcionamiento de las compañías de transporte.