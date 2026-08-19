Coni Alamos tiene 23 años y emigró a Estados Unidos: “Gané 960 dólares en un día teniendo dos trabajos”.

Constanza “Coni” Álamos, una creadora de contenido chilena instalada en Estados Unidos, decidió mostrar públicamente el proceso que la llevó a modificar su forma de trabajar. A los 23 años, comenzó a compartir en TikTok, Instagram y YouTube detalles de su experiencia y de los ingresos que consiguió mediante sus distintas actividades.

Durante una de sus publicaciones de agosto, explicó cómo organizaba sus jornadas cuando todavía tenía dos empleos. La combinación de un trabajo como mesera y sus ventas online le permitió alcanzar una cifra cercana a los 1000 dólares en una sola jornada.

Cuánto ganó Coni Álamos con sus dos trabajos

La joven relató que su jornada comenzaba de madrugada para dirigirse al restaurante donde trabajaba como mesera. Allí cumplía con sus tareas habituales y, al finalizar, recibía el pago correspondiente a ese turno: 151 dólares.

Sin embargo, esa actividad representaba solamente una parte de sus ingresos diarios. Más tarde se ocupaba de su negocio digital y, según explicó en el video, consiguió facturar más de 2000 dólares, de los cuales obtuvo 810,34 dólares como ganancia.

Al sumar ambas fuentes de ingresos, la cifra alcanzó los 961,34 dólares en un día. El resultado hizo que comenzara a cuestionarse si tenía sentido mantener una jornada laboral presencial cuando su actividad digital le estaba proporcionando una rentabilidad mayor.

Por qué decidió abandonar el trabajo de mesera

La decisión llegó después de analizar su situación y comparar el tiempo que destinaba a cada actividad. Uno de sus seguidores le planteó directamente: “No veo por qué perder tiempo de mesera si ganas tanto en la tienda”, a lo que Álamos respondió: “¡Concuerdo! Por eso renuncié”.

Su apuesta por el trabajo remoto ya había alcanzado una dimensión considerable. La creadora asegura que sus negocios digitales superaron los 150.000 dólares en ventas acumuladas, una cifra que terminó de consolidar su decisión de abandonar el empleo presencial.

Actualmente, además de continuar con sus emprendimientos, utiliza sus redes sociales para contar su experiencia y orientar a otras personas interesadas en generar ingresos desde sus hogares. Su contenido se centra en el funcionamiento de los negocios digitales y en las estrategias que, según su experiencia, le permitieron transformar su principal fuente de ingresos.