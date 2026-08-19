El Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) a una sesión plenaria para el próximo viernes 21 de agosto, a las 14hs, para analizar la evolución de las remuneraciones mínimas de las trabajadoras de casas particulares. Así quedo establecido en la Resolución 5/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

En esta audiencia se buscará determinar los nuevos aumentos que tendrá el personal que realiza tareas domésticas. La reunión se desarrollará en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, de forma virtual.

¿Qué es la CNTCP y por qué es clave esta reunión?

La CNTCP es el órgano normativo del régimen especial que rige al sector, y está integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Estado, con la presidencia a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano. Entre sus atribuciones legales figura, específicamente, la de fijar las remuneraciones mínimas del sector.

La resolución no adelanta cifras ni porcentajes de aumento : se limita a fijar fecha, horario y modalidad de la reunión, además de establecer el temario. Cualquier número de actualización salarial deberá surgir del debate entre las partes durante ese encuentro y plasmarse en una resolución posterior.

La convocatoria se enmarca en el funcionamiento habitual del organismo, que sesiona en forma virtual.

Qué se espera después del 21 de agosto

Una vez realizada la sesión plenaria, la CNTCP deberá emitir una nueva resolución con el esquema de aumento acordado, que se publicará también en el Boletín Oficial. En ese documento se definirá el impacto concreto en el bolsillo de las trabajadoras de casas particulares.

El sector del empleo doméstico agrupa a un universo amplio de trabajadoras, en su mayoría mujeres, con escalas salariales que se actualizan periódicamente a través de este mecanismo tripartito. La última actualización sobre los salarios de las empleadas domésticas se aplicó en julio, cuando se pagó el ultimo tramo de los aumentos acordados en abril.

En abril, el aumento alcanzó el 1,8% respecto de los valores de marzo. Al mes siguiente, la suba fue del 1,6%, calculada sobre los salarios ya incrementados. Para junio, el ajuste llegó al 1,5%. En julio, la actualización aplicada fue del 1,4%, sobre el monto ya actualizado.

La escala salarial de julio 2026

Supervisores $4.438,77 $553.725,91 $4.829,13 $612.673,11 Personal para tareas específicas $4.223,25 $517.006,43 $4.597,18 $571.426,17 Caseros No aplica No aplica $3.996,45 $505.302,76 Asistencia y cuidado de personas $3.996,45 $505.302,76 $4.435,86 $558.972,92 Tareas generales $3.733,72 $458.053,22 $3.996,45 $505.302,76

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.