La visa B1/B2 es una de las más utilizadas para viajar a Estados Unidos.

Las personas que solicitan una visa de visitante B1/B2 para viajar a Estados Unidos deben contar con una serie de documentos específicos que deberán presentar durante la entrevista consular, como parte del proceso de solicitud establecido por el Departamento de Estado.

Entre los principales requisitos se encuentran un pasaporte válido, la página de confirmación del formulario DS-160 y, cuando corresponda, el comprobante del pago de la tasa de solicitud. Estos documentos permiten identificar la solicitud y verificar que se hayan cumplido los pasos básicos del trámite.

Sin embargo, presentar esta documentación no garantiza la aprobación de la visa ya que el funcionario consular puede solicitar información o documentos adicionales para determinar el propósito del viaje, la intención del solicitante de regresar a su país y su capacidad para afrontar los gastos durante la estadía en Estados Unidos.

¿Cuáles son los 3 documentos que hay que llevar para la entrevista de la visa B1/B2?

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece cuáles son los 3 documentos básicos que deben presentar los solicitantes para una visa B-1/B-2, destinada a viajes de negocios temporales o turismo:

Pasaporte válido : debe ser válido para viajar a Estados Unidos y, en general, tener una vigencia de al menos seis meses posteriores al período previsto de permanencia en el país, salvo que exista una excepción específica para ciudadanos de determinados países.

Página de confirmación del formulario DS-160: después de completar el formulario de solicitud de visa de no inmigrante, el solicitante debe imprimir y llevar la página de confirmación. El Departamento de Estado advierte que la información del DS-160 se utiliza durante el procesamiento de la solicitud y que es necesario contar con la página de confirmación para la entrevista.

Comprobante del pago de la tasa de solicitud: debe presentarse cuando el pago de la tarifa correspondiente deba realizarse antes de la entrevista. Las instrucciones sobre el pago pueden variar según el país donde se tramite la visa, por lo que los solicitantes deben seguir las indicaciones de la Embajada o Consulado de Estados Unidos correspondiente.

Estos son los documentos básicos indicados por el Departamento de Estado para la entrevista, pero las autoridades consulares pueden solicitar documentación adicional según las circunstancias de cada solicitante.

Antes de acudir a la entrevista para obtener la visa B1/B2, los solicitantes deben tener preparados tres documentos básicos. Shutterstock

¿Qué otros documentos pueden pedir durante la entrevista?

Además de la documentación básica, el funcionario consular puede solicitar elementos que permitan demostrar el motivo del viaje, la intención de abandonar Estados Unidos después de la visita y la capacidad económica para afrontar los gastos.

El Departamento de Estado aclara que los solicitantes deben poder demostrar que cumplen con los requisitos para obtener una visa de visitante. También señala que la existencia de vínculos con el país de residencia puede ser relevante para demostrar la intención de regresar después del viaje.

Por este motivo, aunque el pasaporte, el DS-160 y el comprobante de pago constituyen la documentación básica del trámite, el solicitante debe estar preparado para presentar información adicional si el funcionario consular la considera necesaria.

¿Hay que llevar una foto para la entrevista?

No todos los solicitantes deben llevar una fotografía impresa adicional. La fotografía se incorpora al formulario DS-160 durante el proceso de solicitud y debe cumplir con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado.

Si la carga de la fotografía en el formulario DS-160 no funciona correctamente, el solicitante debe llevar una fotografía impresa que cumpla con las especificaciones oficiales. Por eso, la necesidad de presentar una foto física depende de cómo se haya completado el trámite.

En todos los casos, es recomendable revisar las instrucciones específicas de la Embajada o Consulado de Estados Unidos donde se realizará la entrevista, ya que pueden existir indicaciones adicionales relacionadas con el procedimiento local.