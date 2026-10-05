El producto se vende actualmente por US$33.99 e incluye una garantía de un año y devoluciones gratuitas durante 30 días.

Walmart vende un smartwatch por US$33.99 pensado para quienes buscan combinar tecnología y distintos estilos sin tener que comprar varios relojes, ya que el producto incluye 7 correas intercambiables, y es compatible con teléfonos iPhone y Android.

El modelo cuenta con una pantalla AMOLED de 1.85 pulgadas, llamadas mediante Bluetooth, seguimiento de actividad física y notificaciones de aplicaciones como WhatsApp y SMS. Además, incorpora control por IA, según la descripción publicada por el Walmart, y una batería que puede alcanzar hasta 7 días de autonomía.

El paquete incluye el smartwatch, las siete correas, un cable de carga magnético y el manual de usuario, por lo que está preparado para utilizarse apenas se configura y se conecta al teléfono. El dispositivo también tiene certificación IP68, garantía de un año y devoluciones gratuitas durante 30 días, de acuerdo con la información publicada en Walmart.

El smartwatch de Walmart que viene con 7 correas intercambiables

Una de las principales características del reloj es que incluye siete correas intercambiables en diferentes colores y estilos pudiendo adaptar el mismo dispositivo a distintos conjuntos y ocasiones sin necesidad de comprar relojes adicionales.

En este sentido, el producto también permite personalizar las carátulas de la pantalla, por lo que el usuario puede modificar el aspecto del reloj junto con el cambio de correa.

El reloj inteligente se encuentra actualmente disponible en Walmart por US$33.99, aunque el precio y el stock pueden variar según la disponibilidad del producto. Captura de pantalla del sitio oficial de Walmart USA

Pantalla AMOLED y más de 100 modos deportivos

El dispositivo incorpora una pantalla AMOLED de 1.85 pulgadas, diseñada para ofrecer colores vivos y negros profundos, además de diferentes opciones de carátulas personalizables. Entre sus funciones se encuentra el seguimiento de pasos, frecuencia cardíaca y sueño.

El smartwatch también ofrece más de 100 modos deportivos y permite recibir notificaciones de WhatsApp, mensajes de texto y redes sociales directamente en la pantalla. A esto se suma la posibilidad de realizar y recibir llamadas mediante Bluetooth cuando el reloj está conectado al teléfono.

Es compatible con iPhone y Android y tiene batería de 7 días

El reloj inteligente es compatible con iPhone con iOS 9.0 o superior y teléfonos Android con Android 5.0 o superior, por lo que puede utilizarse con distintos dispositivos móviles, según la ficha que también indica una función de control por IA, aunque no especifica en detalle qué herramientas de inteligencia artificial incluye.

En cuanto a la autonomía, Walmart señala que la batería puede durar hasta 7 días con una sola carga, mientras que la certificación IP68 permite utilizar el dispositivo frente al sudor y la lluvia.