Emigró a Sudáfrica y en 15 días consiguió trabajo: “Acá vivís bien, el sueldo alcanza y te olvidás de la inseguridad”.

En un marco donde muchos argentinos deciden emigrar a otros países por situación laboral, económica y calidad de vida, se viralizó la historia de una pareja que se asentó en Sudáfrica y que el saber español fue vital para que ella consiguiera trabajo en tan poco tiempo.

Daniela Cersosimo tiene 30 años y nació en Sudáfrica, aunque por su forma de hablar muchos la confunden con argentina. Su papá, porteño, había emigrado a Johannesburgo en los años 70 en busca de un futuro mejor.

Allí formó una familia y logró la estabilidad económica que buscaba. Sin embargo, una decisión lo llevó a volver a la Argentina y a perderlo casi todo después de tres décadas de esfuerzo.

Dos intentos fallidos de instalarse en la Argentina

La familia de Daniela probó vivir en la Argentina en dos oportunidades y ninguna terminó como esperaban. La primera fue en 1997, cuando ella tenía apenas 3 años.

Se instalaron en Villa Devoto, compraron un departamento y abrieron una panadería. El negocio no dio el dinero que necesitaban y el clima porteño afectó la salud de su mamá, asmática. A los tres años, volvieron a Sudáfrica.

Emigró a Sudáfrica y en 15 días consiguió trabajo: “Acá vivís bien, el sueldo alcanza y te olvidás de la inseguridad”. Instagram / @by_daniela_mariano

El segundo intento fue en 2004, en Mar del Plata. El aumento de la inseguridad en Johannesburgo, con altísimos niveles de criminalidad, fue determinante para esa decisión.

Compraron una casa en Parque Camet y sacaron un crédito para remodelarla. Con el correr del tiempo, los gastos y el préstamo se volvieron imposibles de afrontar.

Vendieron la casa para saldar las deudas.

Pasaron a alquilar un departamento.

Daniela dejó el colegio privado por uno público.

A los 13 años empezó a trabajar en un kiosco familiar.

Daniela conoció la pobresa de chica, sobre todo, esos años en Mar del Plata, donde también tuvo que lidiar con largos trámites para obtener su residencia argentina.

El regreso a Sudáfrica y el trabajo en un mes

En 2017, Daniela viajó de vacaciones a Sudáfrica junto a su pareja argentina, Mariano Morel. El reencuentro con sus raíces la marcó profundamente.

Fue él quien propuso mudarse. La pareja viajó en octubre de 2018 con 6.000 dólares ahorrados , en medio de una fuerte devaluación del peso argentino.

Emigró a Sudáfrica y en 15 días consiguió trabajo: “Acá vivís bien, el sueldo alcanza y te olvidás de la inseguridad”. Instagram / @by_daniela_mariano

Con esos ahorros compraron un auto y alquilaron un departamento en Ciudad del Cabo. Antes de conseguir un empleo formal, vendieron empanadas en una feria local con buena repercusión.

Un mes después de instalarse, Daniela consiguió trabajo en una empresa de informática, en el área de validaciones, gracias a su dominio del español .

Hoy, la pareja vive hace varios años en Sudáfrica y lleva adelante un canal de YouTube llamado “Expedición Africa by Daniela & Mariano”, donde cuenta su experiencia como argentinos en el país africano.

Aunque por el momento viven del sueldo de Daniela, la idea es que, una vez que Mariano consiga trabajo, puedan ahorrar para comprar una casa propia, ya sea en Sudáfrica o en Italia, otro destino que no descartan a futuro.

La historia de Daniela resume el ida y vuelta migratorio de miles de familias que buscan estabilidad económica y seguridad, sin encontrar siempre el resultado esperado en el primer intento.

En su caso, la revancha llegó después de dos mudanzas fallidas y varios años de sacrificio compartido entre dos países.