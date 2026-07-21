Viajar a Estados Unidos, Reino Unidos o Francia es un deseo compartido por miles de turistas que sueñan con conocer las diferentes atracciones y paisajes que cada uno de estos destinos tiene para ofrecer.

En esa línea, un aspecto fundamental a tener en cuenta son las exigencias documentales que se aplicarán en estos casos, particularmente en lo que refiere al pasaporte.

Verificar este dato antes de viajar es fundamental porque permite renovar la identificación internacional requerida en caso de ser necesario y evitar inconvenientes con las autoridades migratorias y las aerolíneas, que podrán prohibir el ingreso y salida a quienes no cumplan con las condiciones necesarias.

Condiciones de pasaporte de Estados Unidos para los viajeros

Estados Unidos exige a todos los visitantes la presentación de un pasaporte completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse para que el traslado se autorice, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Tener un pasaporte americano en vigencia es fundamental para viajar internacionalmente sin problemas.

Condiciones de pasaporte de Reino Unido para los viajeros

En este caso, la mayoría de los nacionales de países fuera de la UE deben presentar un pasaporte completamente válido para viajar y sólo se exige que su vigencia abarque todo el período de estadía.

Además, es posible que se necesite de un visado o de una autorización electrónica de viaje (ETA) para que el traslado pueda ser autorizado. Esto puede constatarse clicando aquí.

Condiciones de visado de Francia para los viajeros

Francia, por su parte, exige a todos los viajeros la presentación de un pasaporte emitido con al menos 10 meses de antelación y que resulte válido por lo menos 3 meses después de la fecha de salida prevista.

Asimismo, se exige demostrar que se cuenta con los medios suficientes para alojarse en el país y la tramitación de un visado, en caso de que se considere necesario.

Documentos que en general todas las autoridades revisarán para permitir el traslado

Antes de habilitar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como