Estados Unidos prohíbe la entrada y salida de todos mexicanos, colombianos y venezolanos aunque tengan una visa si postergaron la renovación de su pasaporte

Para viajar internacionalmente, tener el pasaporte al día y gestionar la visa correspondiente son dos requisitos base para ingresar a casi cualquier país, ya sea con intenciones de turismo o de establecimiento.

No obstante, se puede dar el caso en el que el viajero tenga una visa válida, pero su pasaporte no se pueda considerar válido. Puede deberse a daños en la tapa o las hojas, la falta de páginas libres o la regla de los seis meses que se aplica en Estados Unidos.

Por ello, todos los mexicanos, colombianos y venezolanos que deseen viajar a Estados Unidos tendrán que cumplir con estos requisitos.

Estados Unidos prohíbe la entrada y salida de todos mexicanos, colombianos y venezolanos aunque tengan una visa si postergaron la renovación de su pasaporte Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos prohíbe la entrada y salida de todos mexicanos, colombianos y venezolanos: ¿Cuáles son las condiciones de Estados Unidos para el ingreso de extranjeros?

Para ingresar a Estados Unidos, los extranjeros deben cumplir con las condiciones migratorias que correspondan según su nacionalidad y el motivo de viaje. Por lo general, si se trata de turismo se solicita:

Pasaporte válido

Visa estadounidense vigente , a menos de que el país de origen pertenezca al Programa de Exención de Visa, del que México, Colombia y Venezuela no forman parte

Cumplir con los requisitos de la visa que se solicita

Demostrar el propósito del viaje y que la estadía será temporal

Renovar el pasaporte o tramitar la visa americana en México

Los ciudadanos mexicanos deben contar con un pasaporte mexicano vigente emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Para viajar como turistas o por negocios a Estados Unidos, necesitarán también una visa B1/B2.

Se puede obtener completando el Formulario DS-160, pagando la tarifa correspondiente y asistiendo a la cita que se asigne en el Centro de Atención al Solicitante y al Consulado o Embajada estadounidense.

Quienes viven en zonas fronterizas, también pueden solicitar la Border Crossing Card, también conocida como Visa Laser, que funciona como la anterior en determinadas condiciones.

Renovar el pasaporte o tramitar la visa americana en Colombia

Los colombianos deben disponer de un pasaporte colombiano vigente antes de iniciar el trámite de la visa estadounidense, y luego deberán completar el Formulario DS-160, abonar la tasa consular, programar la entrevista y presentarse en la Embajada de Estados Unidos con la documentación requerida.

La aprobación de la visa depende de que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

Renovar el pasaporte o tramitar la visa americana en Venezuela

Los ciudadanos venezolanos necesitan un pasaporte vigente y en la mayoría de los casos, una visa estadounidense válida para ingresar a Estados Unidos.

Además, todavía existen medidas especiales que afectan a determinados solicitantes, incluidas restricciones para algunas categorías de visas y requisitos adicionales en ciertos casos, por lo que las autoridades recomiendan verificar las condiciones vigentes antes de iniciar el trámite.