Encontrar una moneda colocada en la manija de la puerta del auto puede parecer una simple broma o una situación sin importancia. Sin embargo, este detalle llamó la atención en distintos países porque, en determinadas circunstancias, podría utilizarse como parte de una maniobra para dificultar el cierre del vehículo.

Aunque no siempre tiene una intención delictiva y muchas veces puede tratarse de una travesura, conocer cómo funciona este método y qué hacer si ocurre permite actuar con mayor precaución y evitar posibles inconvenientes.

¿Por qué alguien pondría una moneda en la manija de un auto?

Una de las explicaciones más difundidas es que la moneda se coloca en la manija o cerca del mecanismo de una de las puertas, generalmente la del acompañante, con el objetivo de interferir en el correcto funcionamiento del cierre centralizado en algunos modelos de vehículos.

Si el sistema no llega a bloquear esa puerta correctamente, el conductor podría creer que el auto quedó cerrado cuando, en realidad, una de las puertas permanece abierta o con el seguro sin activarse.

También existen casos en los que la moneda simplemente fue colocada como una broma o por vandalismo, sin ninguna finalidad delictiva. Por eso, encontrar una moneda no significa automáticamente que alguien esté intentando robar el vehículo.

imagen ilustrativa ChatGPT

¿Es una técnica utilizada por delincuentes o solo un mito?

Los especialistas en prevención del delito señalan que este método no funciona en todos los vehículos modernos, ya que depende del diseño de la manija y del sistema de cierre. Además, no existen pruebas de que sea una modalidad de robo ampliamente utilizada.

Sin embargo, algunos delincuentes sí recurren a distintos elementos para distraer a los conductores o comprobar si un vehículo permanece mucho tiempo estacionado sin supervisión. En ese contexto, cualquier objeto extraño colocado en el auto puede llamar la atención.

Por ese motivo, los expertos recomiendan no ignorar situaciones inusuales, aunque también evitar sacar conclusiones apresuradas.

Qué hacer si encontrás una moneda en la manija de tu auto

Si cuando regresas a tu vehículo descubrís una moneda u otro objeto extraño en la manija, lo más recomendable es actuar con calma.

Algunas medidas de prevención son: