Si estás intentando armar un mueble, colgar un estante o arreglar un electrodoméstico y, al aplicar fuerza, el destornillador “zafa”, salta y termina arruinando la cabeza del tornillo. Ese momento de frustración, conocido en el taller como “barrer el tornillo”, suele ser el resultado de una mala elección de la herramienta o del desconocimiento de por qué ese tornillo tiene esa forma particular.

En el mundo de la ferretería, la forma del encastre no es un detalle menor. Cada dibujo responde a una necesidad de torque (fuerza de giro), velocidad de montaje y seguridad.

¿Para qué sirven realmente las distintas cabezas de tornillos?

Plano o de ranura

Es el diseño más antiguo y, paradójicamente, el más propenso a fallar. Su principal problema es que no tiene centrado automático, lo que hace que el destornillador se deslice hacia los costados con facilidad.

Uso ideal: trabajos de electricidad simple (bornes) o carpintería artesanal donde el torque no sea crítico.

Dato extra: hoy está en desuso en la industria porque no permite el uso de atornilladores eléctricos de alta velocidad.

Phillips (cruz)

Creado por Henry Phillips en los años 30, fue diseñado específicamente para las líneas de montaje de autos. Su forma de cruz permite que el destornillador se centre solo.

El mito del “salto”: muchos creen que es un defecto, pero el sistema Phillips fue diseñado para que el destornillador salte (efecto cam-out) cuando el tornillo ya está apretado, evitando que la rosca se rompa.

Uso ideal: construcción en seco (durlock), carpintería general y electrodomésticos.

Pozidriv

A simple vista parece un Phillips, pero si te fijás bien, tiene cuatro líneas pequeñas adicionales entre las aspas principales.

Por qué es mejor: a diferencia del Phillips, el Pozidriv no está diseñado para saltar . Esto permite aplicar mucha más fuerza sin que la herramienta se deslice.

Error común: usar un destornillador Phillips en un tornillo Pozidriv es la forma más rápida de arruinar ambos.

Torx (estrella de 6 puntas)

Es, para muchos expertos, el mejor diseño que existe. Al tener seis puntos de contacto, la distribución de la fuerza es casi perfecta. Es casi imposible que el destornillador se salga o barra la cabeza.

Dónde lo encontrás: en la mecánica del auto, bicicletas de alta gama y dispositivos electrónicos (celulares, consolas).

Versión de seguridad: existe el “Torx inviolable”, que tiene un pequeño poste en el centro para que no lo puedas sacar con una llave común.

Allen (hexagonal interno)

Muy común en las cajas de muebles de melamina o pino que compramos desarmados. Su ventaja es que la llave Allen es barata de producir y permite un ajuste muy firme en espacios reducidos.

Uso ideal: bicicletas, maquinaria pesada y ensamblaje de mobiliario.

6. Cabeza hexagonal (bulón)

Aquí no usamos destornillador, sino llaves fijas, de tubo o criques. Se usan cuando la presión necesaria es tan alta que cualquier ranura interna se rompería.

Uso ideal: estructuras metálicas, fijaciones en paredes (con tarugos) y motores.

¿Cómo elegir el tornillo adecuado según el material?

Para que tu trabajo sea profesional, no solo importa la cabeza, sino también el tratamiento del metal:

Cincados (plateados): ideales para interiores, resistentes a la corrosión básica.

Fosfatizados (negros): los clásicos para madera o durlock; tienen mejor agarre, pero se oxidan rápido si hay humedad.

Acero inoxidable: indispensables para zonas costeras o exteriores expuestos a la lluvia.

La regla de oro es simple: la herramienta debe encajar perfectamente, sin juego. Si el destornillador baila un poco dentro de la cabeza, no hagas fuerza. Hay que buscar la medida exacta (PH1, PH2, PZ2, etc.). Un segundo de paciencia para elegir la punta correcta te va a ahorrar horas de lidiar con un tornillo barrido que no sale ni para atrás ni para adelante.