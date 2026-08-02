Uruguay se posicionó como el país con mejor calidad de vida de América Latina, según la última edición del Numbeo Quality of Life Index, uno de los rankings internacionales más consultados para evaluar las condiciones de vida en distintas partes del mundo.

Este país rioplatense no solamente ocupa la posición más alta en América Latina, sino que también supera a naciones consideradas potencias globales, como China, colocándose en los mejores lugares en el ámbito mundial.

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales.

¿Cuál es el país de América Latina con la mejor calidad de vida, de acuerdo con Numbeo?

De acuerdo con el informe Numbeo publicado en 2025, Uruguay ocupa el primer puesto regional con un índice de 139,81, una puntuación que se destaca ampliamente frente al resto de los países latinoamericanos evaluados.

El ranking mide nueve variables como poder adquisitivo, seguridad, sanidad, costo de vida, tráfico y tiempos de traslado, contaminación, clima, vivienda y calidad del entorno urbano.

En ese conjunto, Uruguay logra un rendimiento equilibrado que le permite mantenerse como referencia regional.

¿Cuál es el país de América Latina con la mejor calidad de vida, de acuerdo con Numbeo? Unsplash.

¿Por qué es el país un ejemplo de estabilidad y calidad de vida en Latinoamérica?

El país se caracteriza por:

Estabilidad política y social, muy superior a la media latinoamericana.

Bajos índices de criminalidad en comparación con la región.

Sistema de salud accesible y con buenos niveles de cobertura.

Entorno ambiental favorable, con un clima moderado y menor contaminación.

Servicios urbanos eficientes y una infraestructura en constante mejora.

La nación de América Latina con la mejor calidad de vida que sobrepasa incluso a potencias mundiales (foto: archivo)

Ranking regional: países líderes en calidad de vida según Numbeo

Según Numbeo, así quedó conformado el top regional:

Uruguay

Costa Rica

Ecuador

México

Panamá

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Uruguay líder en calidad de vida por estabilidad y seguridad

Uno de los aspectos mejor valorados de Uruguay es su sistema educativo, reconocido por impulsar la inclusión y la equidad. Este modelo ha contribuido a mantener altos niveles de alfabetización y una sólida formación de profesionales.

Uruguay líder en calidad de vida por estabilidad y seguridad. Unsplash.

¿Cómo se ubica Uruguay respecto del resto del mundo?

Uruguay no solo se posiciona en el ranking regional, sino que también se encuentra en el Top 50 a nivel mundial, coexistiendo con naciones desarrolladas tales como:

Luxemburgo

Países Bajos

Dinamarca

Suiza

Finlandia

Nueva Zelanda

Australia

Estados Unidos

Japón

Diversas organizaciones internacionales reconocen el compromiso de Uruguay con el desarrollo sostenible. Las iniciativas ambientales buscan conservar los recursos naturales y promover energías limpias en todo el país.

Uruguay: Líder en calidad de vida y sostenibilidad en Latam

Uruguay continúa siendo el referente en calidad de vida en América Latina, una posición respaldada por el aumento en la inversión en infraestructura y programas de bienestar social. En 2025, el país implementaó nuevas políticas que buscarán mejorar aún más los índices de sanidad y educación , manteniendo así su estatus frente a otras naciones de la región.

El compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible también se evidencia en su intención de promover energías renovables y prácticas ecológicas en diversas industrias. Estas iniciativas reflejan el enfoque holístico de Uruguay hacia un futuro más próspero y equilibrado, consolidando su liderazgo en calidad de vida a nivel internacional.