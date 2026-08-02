Es un hecho | Venezuela, Brasil y Paraguay bloquearán la salida del país a las personas que posterguen el trámite de renovación del pasaporte

Viajar a destinos como Río de Janeiro, Florianópolis, Lima o Cancún exige cumplir con un requisito que muchas veces pasa desapercibido hasta el momento del embarque.

Aunque cada país tiene sus propias normas migratorias, existe una condición que puede permitir o impedir la salida de un pasajero: contar con un pasaporte vigente y en buen estado.

Las aerolíneas verifican la documentación de cada viajero y, si el pasaporte no cumple con los requisitos exigidos por el país de destino, pueden negar el embarque para evitar sanciones.

Qué controlan las aerolíneas antes de permitir el embarque internacional

En la mayoría de los vuelos internacionales, el primer control se realiza durante el check-in, instancia en que las compañías aéreas comprueban que cada pasajero reúna la documentación necesaria para ingresar al país al que viaja.

¿Qué exigen las autoridades migratorias a la hora de salir o ingresar a un país? (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para ello utilizan la base de datos Timatic, administrada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), donde se actualizan los requisitos migratorios, sanitarios y documentales de cada destino.

Si el pasaporte está vencido, presenta daños que impidan su correcta lectura o no cumple con la vigencia exigida por el país de destino , la aerolínea puede impedir el embarque, ya que transportar pasajeros inadmisibles puede generar multas y la obligación de regresarlos al país de origen.

Qué exigen Brasil, Perú y México para ingresar con pasaporte

Los requisitos migratorios varían según la nacionalidad del viajero, pero Brasil, Perú y México exigen que el pasaporte sea válido durante el ingreso y permanezca en buen estado.

En el caso de los ciudadanos argentinos, actualmente no se necesita visa para ingresar a estos tres países por turismo, aunque las autoridades migratorias pueden solicitar documentación adicional .

Entre los documentos que pueden requerirse se encuentran:

Pasaporte vigente y en buenas condiciones.

Pasaje de regreso o de continuación del viaje.

Reserva de alojamiento o carta de invitación.

Comprobantes de solvencia económica para afrontar la estadía.

Además, los agentes migratorios conservan la facultad de autorizar o rechazar el ingreso si consideran que no se cumplen las condiciones establecidas por la legislación de cada país.

Por qué un pasaporte vencido puede impedir viajar a Río, Florianópolis, Lima o Cancún

Aunque muchas personas creen que el control definitivo ocurre únicamente al llegar al país de destino, en la práctica el proceso comienza antes de subir al avión.

Por qué un pasaporte vencido puede impedir viajar a Río, Florianópolis, Lima o Cancún. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Si el documento está vencido, deteriorado o no reúne las condiciones exigidas por las autoridades migratorias, el pasajero puede quedar imposibilitado de abordar el vuelo desde el aeropuerto de origen .

Por ese motivo, antes de organizar un viaje internacional, las autoridades y las propias aerolíneas recomiendan verificar con suficiente anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte, revisar que el documento no tenga daños físicos y consultar los requisitos específicos del país de destino para evitar inconvenientes durante el embarque o en el control migratorio.