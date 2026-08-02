La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, explicó que el objetivo de esta campaña, debido al aumento de casos y para la tranquilidad de la familias, es vacunar a todas los niños y adolescentes de 2 a 18 años.

Este lunes 3 de agosto llegan al país 343 mil dosis de la vacuna contra el meningococo, y en forma paralela, se habilita la agenda web para inocular a niños de 9 y 10 años. Además, se reabre el registro para los adolescentes de entre 11 y 15 años que quedaron sin cupo el pasado lunes.

Estas vacunas permitirán también comenzar a incluir a los menores que falta incorporar al plan: de 2 a 8 años y de 16 a 18. La apertura de inscripción para estas dos franjas se informará próximamente a través de las vías oficiales, dijo la ministra.

Lustemberg explicó que desde la incorporación de esta vacuna, y más ante el aumento inusual de casos, se fueron aumentando los grupos etarios, de 11 y 12 años en la nueva agenda.

La ministra precisó que en forma paulatina, durante las próximas semanas, se incorporarán a los niños de 9 y 10 años, y luego con los de 13, 14 y 15 años, y transmitió tranquilidad porque frente a este aumento inusual de casos la idea es llegar con la vacuna a todos los niños, adolescentes y jóvenes de 2 a 18 años.