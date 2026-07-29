Orgullo nacional: dos ciudades colombianas fueron elegidas como las más atractivas del mundo

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El informe, producido por Resonance Consultancy, evalúa aspectos como la percepción ciudadana, las tendencias urbanas y el atractivo que las ciudades ofrecen a turistas, inversionistas y posibles residentes.

El nuevo listado global World’s Best Cities 2026 ha reconocido a diversas ciudades latinoamericanas por el desarrollo de su infraestructura, su valiosa oferta cultural y su visibilidad internacional. Entre estas, Colombia ha logrado posicionar dos ciudades.

El ranking se fundamenta en la métrica Place Power Score, que examina criterios como la habitabilidad, el atractivo y la prosperidad. Esta metodología combina datos estadísticos con información generada por los usuarios en plataformas como Google, Instagram y TikTok y también incluye una encuesta internacional realizada a más de 21.000 personas en 31 países.

Las ciudades colombianas más atractivas

Bogotá y Medellín son las dos ciudades colombianas que figuran en el listado. En el puesto 76, Medellín fue resaltada por su destacada transformación social, su eficiente sistema de transporte y su vibrante ecosistema tecnológico, tal como informa El Tiempo.

En el puesto 51, Bogotá ha sido reconocida por sus mejoras en infraestructura urbana, conectividad aérea y una escena cultural en constante expansión.

La inclusión de estas ciudades en el ranking no es meramente anecdótica, sino que refleja la capacidad de posicionamiento internacional que han construido en la última década. Esta evolución repercute en el turismo, la inversión extranjera y la percepción sobre las oportunidades laborales.

Orgullo nacional: dos ciudades colombianas fueron elegidas como las más atractivas del mundo Shutterstock

Qué reveló el informe de Resonance Consultancy

El análisis hizo énfasis en aspectos tales como:

Calidad del aire

Acceso a parques

Infraestructura tecnológica

Conectividad aérea

Oferta cultural

Percepción sobre empleo y turismo

En lo que respecta a Bogotá y Medellín, estos parámetros son evidentes en sus proyectos urbanos, la inauguración de nuevas rutas aéreas internacionales, así como la notable visibilidad de eventos culturales y tecnológicos.

Otras ciudades destacadas de América Latina para visitar

En adición a las dos metrópolis colombianas, el ranking también consideró a otras ciudades latinoamericanas que alcanzaron posiciones destacadas, tales como:

Ciudad de México, ocupando la posición 30 a nivel global. Río de Janeiro, logrando el puesto 42. Buenos Aires, ubicándose en la posición número 39. Santiago, en el puesto número 75.

Cabe resaltar que estas ciudades no solo destacan en el contexto latinoamericano, sino que también presentan un notable desempeño a nivel global.