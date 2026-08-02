Los jubilados podrán obtener un ingreso extra por una actividad que realizan a diario.

Los abuelos que colaboran en el cuidado de sus nietos podrán acceder a un beneficio económico en un país europeo gracias a una normativa que amplía el alcance de la licencia parental remunerada. La medida busca brindar mayor flexibilidad a las familias y reconocer el rol que desempeñan otros integrantes del entorno familiar durante los primeros meses de vida de un bebé.

La disposición comenzó a aplicarse el 1 de julio de 2024 y permite que, además de los padres o tutores, otras personas cercanas puedan recibir parte del subsidio parental si asumen el cuidado del menor. Entre los posibles beneficiarios se encuentran los abuelos, quienes podrán cobrar la prestación durante un período determinado.

Suecia permitirá que los abuelos cobren una licencia parental por cuidar a sus nietos

Con la entrada en vigencia de la nueva ley, los padres podrán transferir una parte de su licencia parental remunerada a familiares u otras personas de confianza. En el caso de las familias con dos progenitores, será posible ceder hasta 45 días por cada uno, mientras que las familias monoparentales podrán transferir hasta 90 días.

La jefa del departamento de Infancia y Familia de la Agencia Sueca de Seguridad Social, Alexandra Wallin, explicó el objetivo de la iniciativa: “Será más flexible y ofrecerá más opciones, sobre todo a las familias monoparentales”.

La modificación legislativa fue aprobada por el Parlamento sueco en diciembre de 2023 y busca facilitar la organización del cuidado infantil durante el primer año de vida.

Suecia permitirá que los abuelos cobren una licencia parental por cuidar a sus nietos. Gemini IA.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio económico?

La transferencia del subsidio no estará limitada únicamente a los abuelos. Según la normativa, los padres podrán ceder esos días a cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.

Al respecto, Wallin aclaró: “Se pueden transferir los días a cualquiera, pero las normas son las mismas que para la prestación parental normal: hay que estar en la seguridad social para el subsidio parental”.

De esta manera, cualquier adulto que resida o trabaje en Suecia y esté incorporado al sistema podrá percibir el beneficio, cuyo monto será calculado de acuerdo con sus propios ingresos.

¿Cómo funciona la licencia parental en Suecia?

Actualmente, las familias en Suecia cuentan con uno de los sistemas de licencias parentales más amplios del mundo. Tras el nacimiento o adopción de un hijo, los padres disponen de hasta 480 días de licencia.

Durante 390 días, el subsidio se calcula en función de los ingresos de la persona beneficiaria. Los 90 días restantes se abonan con un monto fijo de 180 coronas suecas por día (unos 16 euros o 17 dólares).