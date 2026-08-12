Comprar un auto 0km puede representar un gasto importante, por lo que las opciones de financiación se volvieron una alternativa para quienes buscan obtener un vehículo nuevo sin pagar todo de contado.

En este contexto, el Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos junto con Volkswagen que permite financiar la compra de determinados modelos en cuotas y con condiciones diferenciadas según el perfil del cliente.

La propuesta se encuentra disponible a través del programa +Autos con BNA y contempla préstamos en pesos de hasta $20 millones, con plazos que pueden extenderse hasta 48 meses.

Crédito del Banco Nación para comprar un auto 0 km: hasta $20 millones y 48 cuotas

La nueva financiación está destinada a la adquisición de vehículos Volkswagen en concesionarios oficiales adheridos en el programa. Los clientes pueden solicitar préstamos de hasta $20 millones y elegir plazos de entre 24 y 48 meses, de acuerdo con las condiciones de la operación y su capacidad de pago.

El crédito utiliza el sistema de amortización francés y su otorgamiento no es automático: cada solicitud debe atravesar una evaluación crediticia por parte del Banco Nación antes de ser aprobada.

Los modelos que pueden adquirirse son aquellos disponibles en los concesionarios oficiales Volkswagen que cumplan con las condiciones establecidas para la línea. El valor de los vehículos alcanzados puede llegar hasta los $60 millones.

Conocé las tasas, requisitos y cómo acceder a la financiación.

Tasa del crédito para autos 0 km: cuánto pagan los clientes del Banco Nación

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que la tasa de interés varía según el plazo elegido y si el solicitante cobra o no su sueldo en Banco Nación.

Para operaciones de hasta 24 meses, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27% para quienes acreditan sus haberes en el BNA, mientras que para el resto de los clientes asciende al 37%.

En los préstamos de entre 30 y 48 meses, la tasa preferencial para quienes cobran su salario en Banco Nación es del 30%, mientras que quienes no acreditan sus haberes en la entidad tienen una TNA del 40%.

De esta manera, quienes ya son clientes del banco y reciben allí sus ingresos pueden acceder a mejores condiciones de financiación para la compra del vehículo.

Cómo sacar el crédito del Banco Nación para comprar un Volkswagen 0 km

Los interesados deben acercarse a uno de los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos en +Autos con BNA. Allí podrán consultar qué modelos están incluidos, conocer las condiciones vigentes y comenzar el proceso de solicitud del préstamo.

La aprobación depende de la evaluación crediticia correspondiente y de la posterior instrumentación del crédito. Por eso, el monto que finalmente pueda obtener cada persona dependerá de su situación financiera y de los criterios establecidos por el banco.

Como referencia, el simulador de +Autos del Banco Nación muestra que un crédito de $40 millones a 48 meses para un cliente que acredita sus haberes en la entidad puede generar una cuota mensual de aproximadamente $1.835.110,95, aunque las condiciones concretas pueden variar según la operación.