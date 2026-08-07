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El Banco Central del Uruguay (BCU) anunció una estrategia orientada a impulsar el ahorro en pesos con el objetivo de ampliar el crédito en moneda nacional.

Durante las Jornadas de Economía del BCU, su presidente, Guillermo Tolosa, señaló que la economía uruguaya es hoy más sólida y menos vulnerable frente a choques externos gracias a una mayor apertura, diversificación comercial y cambios en la matriz energética que reducen el impacto del aumento del petróleo, entre otros factores.

Foto: BCU

Tolosa destacó además mejoras sustanciales en la situación financiera del Estado : la participación de la deuda en dólares en el total de la deuda ha disminuido del 90% al 45% en los últimos 20 años, los vencimientos son más largos y el país mantiene un alto nivel de reservas. A pesar de estas fortalezas, subrayó que Uruguay presenta niveles muy bajos de crédito en pesos, incluso en comparación con varios países de la región.

El presidente del BCU atribuyó el bajo desarrollo del crédito en moneda nacional a los reducidos niveles de ahorro en pesos: la mayoría de los depósitos bancarios se encuentran en dólares y a la vista. Esta preferencia por el dólar, dijo, responde en parte a crisis pasadas y a la persistente cautela de los ciudadanos ante cambios positivos en las condiciones económicas.

“El riesgo país de Uruguay es el menor de la región y es similar y menor al de varios países europeos”, afirmó Tolosa, y advirtió que esa excesiva cautela tiene costos: limita la disponibilidad de crédito para empresas y hogares, frenando potenciales inversiones, consumo y el desarrollo del crédito hipotecario, en el que Uruguay figura entre los países con menor penetración.

Para revertir esta tendencia, Tolosa presentó cambios regulatorios y programas que el BCU está implementando con el fin de fomentar tanto el ahorro en pesos como el otorgamiento de crédito en esa moneda. Insistió en que las decisiones financieras personales deben basarse en evidencia e información adecuada: “El ahorro no es solo un refugio, sino una palanca para el crédito y la actividad económica”, concluyó.

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