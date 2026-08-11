Banco Nación confirmó una nueva línea de créditos para facilitar la compra de autos 0 km de Volkswagen Argentina en concesionarios oficiales.

La iniciativa se suma a la línea “+Autos con BNA” y busca ampliar el acceso a unidades nuevas mediante condiciones de crédito preferenciales.

Así, los beneficiarios podrán solicitar al banco hasta $ 20 millones a devolver en hasta 48 cuotas para la compra de autos nuevos de la firma alemana.

¿Qué crédito ofrece el Banco Nación para comprar autos?

Según el comunicado conjunto difundido por ambas entidades, los interesados podrán solicitar préstamos personales sin prenda de hasta $20.000.000 para adquirir modelos de la automotriz alemana, con plazos que se extienden desde los 24 hasta los 48 meses.

El esquema contempla tasas nominales anuales (TNA) diferenciadas según el plazo elegido y el vínculo del solicitante con el banco. Quienes cobran su sueldo en el Banco Nación accederán a una TNA del 27% a 24 meses y del 30% para plazos de entre 30 y 48 meses. Para quienes no perciben haberes en la entidad, las tasas suben al 37% y al 40%, respectivamente.

Toda la gestión —desde la consulta de modelos disponibles hasta la solicitud del crédito— se realiza directamente en los concesionarios oficiales de Volkswagen adheridos al programa . Desde el banco remarcaron que el otorgamiento de los préstamos queda sujeto a evaluación crediticia y a la aprobación formal según la normativa vigente.

Créditos para autos Volkswagen: cuáles son las condiciones para acceder

La entidad financiera dio a conocer el detalle de cómo acceder al programa “+Autos con BNA” para la compra de vehículos de la automotriz alemana, mediante el cumplimiento de estas condiciones:

Tipo de crédito: préstamo personal sin prenda.

Valor máximo del vehículo: hasta $60.000.000.

Monto máximo a financiar: hasta $20.000.000.

Plazo: de 24 a 48 meses.

Sistema de amortización: francés (cuotas constantes).

TNA con haberes en el BNA: 27% (24 meses) y 30% (30 a 48 meses).

TNA sin haberes en el BNA: 37% y 40%, según el plazo.

Vehículos alcanzados: modelos Volkswagen en concesionarios oficiales adheridos. Según el sitio de la automotriz, incluye Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Vento GLI, Tiguan, Saveiro y Amarok.

Refinanciación de deudas de tarjetas 100% online

En un contexto de altos niveles de morosidad, el Banco Nación presentó además una alternativa de refinanciación digital y autogestionada, pensada para clientes con deudas o historial crediticio irregular .

La propuesta, enmarcada en el programa de regularización de compromisos financieros de la entidad, está dirigida a quienes tienen saldos impagos en tarjetas de crédito. En esta primera etapa, la operatoria alcanza a personas con deudas clasificadas en situación 3, 4 o 5, que podrán optar por planes de devolución de hasta 96 meses.

Prensa Banco Nación

El banco sumó además un nuevo canal digital que permite refinanciar las deudas de tarjeta sin necesidad de concurrir a una sucursal , con acreditación automática de la operación.

De acuerdo con las cifras difundidas por la entidad, en lo que va de 2026 se realizaron más de 62.000 operaciones de refinanciación, por un monto que supera los $ 310.000 millones. El canal digital, de reciente implementación, ya registró más de 7500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento.

Desde el banco definieron a esta herramienta como una alternativa ágil y completamente digital, orientada a que los clientes en mora puedan regularizar sus obligaciones sin intermediarios ni trámites presenciales.