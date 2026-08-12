Mezclar bicarbonato de sodio con soda: para qué sirve, por qué recomiendan hacerlo y qué beneficios tiene Fuente: Shutterstock

Eliminar el sarro de las canillas puede transformarse en una labor compleja cuando las manchas blancas se acumulan y oscurecen el brillo del metal. Sin embargo, existe un truco casero que se volvió popular ya que promete resultados visibles sin recurrir a productos agresivos.

La formación del sarro se debe a la concentración de calcio y otros minerales que se adhieren a la superficie, generando una capa áspera que, a lo largo del tiempo, se torna más resistente si no se elimina de manera adecuada.

En este sentido, los especialistas recomiendan la combinación de bicarbonato de sodio con soda como una opción práctica y económica para aflojar la acumulación de minerales que deja el agua dura. En particular, esta mezcla es útil para baños y cocinas donde el uso es constante y el contacto con el agua es diario.

¿Por qué mezclar bicarbonato de sodio con soda para la limpieza?

La efectividad de este método se manifiesta especialmente en canillas de acero inoxidable o cromadas. Es importante evitar el uso de elementos metálicos que podrían deteriorar el acabado.

Cuando ambos ingredientes se combinan, se genera una reacción suave que facilita la eliminación del sarro adherido en las canillas, lo que permite la limpieza de manera más sencilla con la ayuda de una esponja o un cepillo de cerdas suaves.

¿Cómo utilizar esta poderosa combinación en la limpieza?

Para su aplicación, se aconseja elaborar una pasta con bicarbonato y unas cucharadas de soda, situándola sobre la zona afectada y permitiendo que actúe durante varios minutos antes de frotar con movimientos circulares; posteriormente, enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio para evitar marcas posteriores.

El bicarbonato de sodio actúa como un compuesto químico levemente abrasivo que contribuye a desprender la suciedad sin rayar las superficies, mientras que la soda incrementa el efecto mediante su acción efervescente que facilita el desalojo de la incrustación.

Ventajas de la mezcla de bicarbonato y soda para el hogar

Además de ofrecer una solución accesible, esta mezcla de bicarbonato de sodio y soda exhibe ventajas que motivan a muchas personas a seleccionarla para el mantenimiento del hogar.

Incorporar este hábito en la rutina de limpieza facilita mantener las canillas libres de manchas y con un aspecto mejorado, previniendo que la acumulación de sarro se torne en un inconveniente más complicado de resolver.

Entre los principales beneficios se destacan: