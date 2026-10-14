La posibilidad de recorrer los paisajes más imponentes del sur chileno reduciendo al mínimo los gastos de alojamiento y manutención se convirtió en una alternativa muy elegida por viajeros de todo el mundo que buscan experiencias de intercambio cultural.

A través de la plataforma Worldpackers, un establecimiento turístico local lanzó una convocatoria abierta para sumar voluntarios que deseen integrarse a su dinámica diaria durante al menos cuatro semanas.

Cómo es el trabajo diario y qué tareas deben realizar los voluntarios

La convocatoria está orientada a personas entusiastas y responsables que puedan encargarse de la recepción durante las tardes y los fines de semana.

Entre las principales responsabilidades figuran la atención a los huéspedes, la gestión de los registros de entrada y salida (check-in y check-out), el manejo básico del sistema de reservas y la orientación turística a viajeros internacionales que llegan para conocer la región.

Además de la atención al público, la colaboración abarca tareas operativas sencillas como la preparación de las mesas para el desayuno y el mantenimiento del orden en las áreas comunes del hostel.

El esquema de trabajo exige un total de 25 horas semanales, lo que garantiza a los participantes dos días libres completos por semana para explorar los atractivos naturales del entorno.

La convocatoria está orientada a personas entusiastas y responsables que puedan encargarse de la recepción durante las tardes y los fines de semana. Wikimedia

Qué beneficios incluye el hospedaje y cómo es la infraestructura

El intercambio está diseñado para cubrir las necesidades básicas de los colaboradores e incluso brindar comodidades para quienes realizan tareas de forma remota.

Entre los beneficios incluidos en la propuesta se destacan:

Alojamiento exclusivo: habitación privada individual para el voluntario durante toda la estadía.

Alimentación completa: desayunos y cenas gratuitas todos los días de la semana.

Conectividad y trabajo: acceso a internet de alta velocidad y un espacio de trabajo dedicado para teletrabajo.

Comodidades adicionales: uso libre de la cocina equipada del establecimiento y del área de lavandería sin costo.

Requisitos de postulación y qué gastos no están cubiertos

Para aplicar con éxito a la experiencia, el anfitrión exige un nivel de español fluido y conocimientos de inglés básico a intermedio, un requisito fundamental dado el flujo constante de turistas extranjeros.

La convocatoria acepta tanto a personas que viajan de manera individual como a parejas o duplas de amigos que deseen realizar el voluntariado en conjunto.

Es importante tener en cuenta que la propuesta de intercambio cubre el hospedaje, la comida y las facilidades de trabajo, pero deja a cargo del viajero los gastos de traslado.

Para aplicar con éxito a la experiencia, el anfitrión exige un nivel de español fluido y conocimientos de inglés básico a intermedio. Wikimedia

Los pasajes aéreos o terrestres, el seguro de viaje, el transporte interno y los trámites de visa (si correspondieran) deben ser afrontados de forma particular antes de iniciar el viaje a la Patagonia.