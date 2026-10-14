Cierra el Banco Provincia el jueves 15 de octubre en un partido del AMBA: no habrá atención al público por 24 horas y estos son todos los trámites que no se podrán hacer

El Banco Provincia confirmó el feriado del jueves 15 de octubre en Tres de Febrero y todas las sucursales distribuidas a lo largo y ancho del partido bonaerense permanecerán cerradas por 24 horas.

La medida se enmarca en la Resolución 467/2026 del Gobierno provincial, a partir de la cual se declara jornadas no laborables para la Administración Pública y la entidad bancaria en cuestión los días en los cuales se desarrollen festividades en los distintos Municipios, correspondientes al mes de octubre de 2026.

El cierre de sucursales bancarias afectará el normal funcionamiento de las sedes y algunos trámites que requieran de atención al público, por lo que se recomienda prestar especial atención y reprogramar las gestiones que sean necesarias.

¿Por qué es feriado el 15 de octubre en Tres de Febrero?

De acuerdo a la información que difundió la Municipalidad de Tres de Febrero a través de sus canales oficiales de comunicación, se declaró el jueves 15 de octubre como día no laborable para la Administración Pública con motivo de la celebración del 67° Aniversario.

Desde el Gobierno local informaron que se mantendrán los servicios esenciales del Municipio. Sin embargo, las prestaciones que brinde el Banco Provincia no estarán incluidas en esta medida.

¿Cuáles son las gestiones que quedan suspendidas durante el jueves 15 de octubre? (Foto: Banco Provincia)

¿Cuáles son las sucursales del Banco Provincia que cierran el jueves 15 de octubre en Tres de Febrero?

Debido a que el feriado alcanza al partido de Tres de Febrero, las sucursales afectadas serán aquellas distribuidas a lo largo y ancho del territorio. Entre ellas, figuran:

Caseros: Urquiza 4719/25

Ciudadela: Av. Rivadavia 12802

José Ingenieros: Eduardo Comesaña 2520

Santos Lugares: Av. La Plata 3722

Villa Bosch: Santos Vega 5837

Villa Loma Hermosa: Ruta 8 Nº 9765

¿Qué trámites quedan suspendidos por 24 horas el próximo jueves 15 de octubre?

El cierre del Banco Provincia el próximo viernes 15 de octubre en el partido de Tres de Febrero derivará en la suspensión de varios trámites.

Se trata de aquellas gestiones presenciales que requieran de atención al público, tales como:

Compra y venta de moneda extranjera a través de las cajas.

Pagos en efectivo o con cheque que no estén habilitados mediante terminales de autoservicio o canales electrónicos

Apertura de cuentas bancarias (cuando no se realice mediante canales digitales).

Entre otros.

En lo que respecta a los canales digitales y cajeros automáticos, continuarán habilitados para las operaciones que puedan realizarse por esas vías.