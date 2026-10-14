El organismo sanitario prohibió la elaboración, venta y publicidad en todo el país de un producto de limpieza concentrado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional del agua lavandina concentrada al 60% comercializada bajo la marca “656 Profesional”.

La medida quedó oficializada mediante la Disposición 6539/2026, publicada en el Boletín Oficial tras confirmarse que el producto no posee los registros sanitarios ni las habilitaciones correspondientes para ser vendido al público.

La investigación del organismo de control se inició a partir de denuncias sobre la legitimidad del desinfectante químico.

Durante las inspecciones se constató que la marca no figuraba inscripta en los registros oficiales y que no resultaba posible identificar un establecimiento o firma responsable de su fabricación.

Cómo fue la investigación y por qué se dictó la Disposición 6539/2026

La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 6539/2026, luego de que las inspecciones sanitarias confirmaran que el producto no posee los registros ni las habilitaciones obligatorias.

Durante los controles de fiscalización se constató que la marca no figuraba inscripta en las bases de datos oficiales de la ANMAT y que no resultaba posible identificar un establecimiento o firma responsable de su fabricación.

Imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias Gemini

Asimismo, las notificaciones dirigidas al domicilio legal que figuraba en las redes sociales del fabricante no recibieron respuesta . Frente a esta irregularidad y la falta de responsable comercial, el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad intervino para ordenar el retiro inmediato de todas las publicaciones de venta en plataformas de comercio electrónico.

Cuáles son los riesgos para la salud de utilizar lavandinas sin registro sanitario

La intervención sanitaria busca proteger a la población ante la circulación de un desinfectante de uso doméstico masivo cuyas condiciones de elaboración y composición no están fiscalizadas.

El empleo de este tipo de sustancias sin habilitación representa peligros concretos para la salud:

Irritaciones y quemaduras químicas: niveles no estandarizados de alcalinidad o concentración de hipoclorito de sodio pueden causar lesiones en la piel, quemaduras en los ojos e irritación severa de las vías respiratorias por emanación de gases.

Pérdida de la capacidad biocida: si la solución posee un nivel de concentración inferior al declarado, el producto pierde efectividad para eliminar virus y bacterias de las superficies, generando una falsa sensación de desinfección.

Incertidumbre en la formulación: la ausencia de controles impide conocer la presencia de contaminantes, metales pesados o aditivos tóxicos no autorizados para el uso residencial.

Qué deben hacer los usuarios y comercios frente al retiro del producto

Ante la entrada en vigencia de la prohibición, las autoridades recomiendan a la comunidad abstenerse de comprar o utilizar la lavandina “656 Profesional”.

Aquellas personas que dispongan de envases de esta marca en sus hogares deben interrumpir su uso de inmediato y evitar verter la sustancia de forma pura en los desagües para prevenir el desprendimiento de vapores tóxicos o la corrosión de cañerías.

Por su parte, los distribuidores, comercios minoristas y plataformas de venta en línea tienen la obligación de retirar las unidades de exhibición y dar de baja las publicaciones digitales de manera inmediata .

Los consumidores que identifiquen la venta continuada de este producto pueden realizar la denuncia correspondiente ante los canales oficiales de atención de la ANMAT.