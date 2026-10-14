La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tendrá una jornada marcada por el paro docente y no docente convocado para el jueves 15 de octubre, que coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria.

El reclamo de los gremios se enmarca en un conflicto por los salarios y el financiamiento de la educación pública, que aún no encuentra resolución.

La protesta alcanzará a su vez a las escuelas bonaerenses y distintas dependencias estatales, de acuerdo a lo anunciado por varios gremios. La suspensión total de actividades quedará supeditada a la adhesión de cada trabajador, por lo que las personas afectadas por la medida tendrán que corroborar cómo se desarrollará la jornada en cada caso.

Paro docente en La Plata: qué instituciones verán afectadas sus actividades por 24 horas

La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp) y la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (Atulp) que representan al personal no docente, convocaron a un paro de 24 horas para este jueves 15 de octubre.

La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp) y la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (Atulp) que representan al personal no docente, convocaron a un paro de 24 horas para este jueves 15 de octubre. (Foto: UNLP) UNLP

“Nuestra organización sindical convoca al PARO el próximo jueves 15 de octubre, e invita a todos y todas a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública”, expresa el comunicado emitido por Adulp a través de redes sociales.

La medida afectará el funcionamiento habitual de las facultades y los colegios de pregrado de la Universidad Nacional de La Plata , aunque la actividad concreta dependerá de la adhesión de docentes y nodocentes en cada establecimiento. Desde Adulp, anticiparon que esperan un alto acatamiento a la huelga.

Entre los principales reclamos por los que se movilizarán, figuran:

La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La reapertura de las paritarias

La recuperación de los salarios.

Paro el jueves 15 de octubre: cómo afectará a las escuelas bonaerenses

En las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires coincidirán distintas medidas de fuerza. A la huelga de los auxiliares afiliados a ATE se sumarán los docentes de SUTEBA y de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

Los gremios docentes reclaman mejoras salariales y advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo. Por la superposición de las protestas, el dictado de clases podría verse afectado. Sin embargo, se recomienda consultar en cada establecimiento el nivel de adhesión de los trabajadores.

¿Dónde será la Marcha Federal Universitaria?

El paro universitario coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, cuya convocatoria central será en la Ciudad de Buenos Aires. Se esperan movilizaciones simultáneas en otros puntos del país.

La protesta reunirá a docentes, nodocentes, estudiantes y otros integrantes de la comunidad educativa. Desde Adulp informaron que comenzarán a concentrarse a partir de las 13:30 en la intersección de Avenida de Mayo y San José, para sumarse a la columna platense que marchará hacia el Congreso.