Lanzaron una convocatoria en busca de voluntarios que quieran vivir en una casa de Mallorca, España, sin pagar alquiler y solo a cambio de cuidar a tres mascotas y realizar tareas del hogar.

La oportunidad está publicada en Workaway, una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones que ofrecen experiencias de intercambio. Según la descripción, la propuesta está dirigida a personas que disfruten de los animales y puedan adaptarse a las rutinas de la casa.

Cómo es el voluntariado en Mallorca

Margalida, la dueña de la casa, vive en Manacor, una localidad ubicada en el este de Mallorca. En su publicación, explica que necesita ayuda con el cuidado de sus mascotas y con las tareas del hogar.

Las principales actividades son:

Cuidar a los animales: el voluntario deberá ocuparse de Alma y Aura, dos perras, y de Mishita, una gata. La anfitriona aclara que Alma tuvo un accidente y necesita atención especial.

Colaborar con la casa: la propuesta también incluye ayudar con algunos quehaceres domésticos y tareas de mantenimiento básico.

Crear contenido digital: quienes tengan experiencia en redes sociales, edición de videos o gestión de sitios web podrían colaborar con publicaciones para un proyecto personal de la anfitriona.

Buscan voluntarios para vivir en Mallorca.

Qué ofrece el voluntariado en Mallorca

La publicación ofrece una habitación individual con una cama de una plaza y baño compartido.

Además, señala que solo puede recibir a una persona por vez y que no admite mascotas de los voluntarios.

La vivienda se encuentra cerca de las estaciones de tren y colectivo de Manacor, según la descripción. El mar está a unos 20 minutos en auto, aunque los tiempos y las conexiones de transporte pueden variar según la época del año.

Cuáles son los requisitos y las condiciones

La anfitriona busca a alguien ordenado, respetuoso, tranquilo y dispuesto a adaptarse a las rutinas de la casa. También establece que el horario de silencio comienza a las 22.

Antes de confirmar la estadía, solicita una videollamada para conocer a la persona interesada y conversar sobre las condiciones del intercambio. En principio, propone realizar una semana de prueba y evaluar una posible extensión si ambas partes están de acuerdo.

El perfil indica una estadía mínima solicitada de una semana o menos para 2026. Sin embargo, las fechas concretas deben consultarse directamente con la anfitriona, ya que la disponibilidad puede cambiar.