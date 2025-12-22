En un escenario donde el acceso al financiamiento continúa siendo uno de los principales condicionantes para la inversión productiva, las herramientas de garantía pública ganan peso como mecanismos para ordenar riesgos, mejorar condiciones crediticias y facilitar la llegada de las PyMEs al mercado de capitales. En particular, los esquemas con enfoque federal buscan ampliar el alcance territorial del financiamiento y acompañar proyectos con mayor complejidad técnica y plazos de maduración más largos.

En esa línea, el fondo Garantía CFI, dependiente del Consejo Federal de Inversiones, profundizó su rol como instrumento para el financiamiento productivo al respaldar una nueva operación en el mercado de capitales. En esta oportunidad, una PyME agroindustrial accedió a una Obligación Negociable PyME con el aval del organismo, lo que permitió mejorar las condiciones de la colocación y adecuarlas a las características del proyecto de inversión.

Una operación que midió el apetito del mercado por proyectos productivos

La empresa beneficiaria fue ALZ Agro, una PyME del sector agroindustrial con base en la ciudad de Rosario. El grupo impulsó un proyecto orientado a la puesta en marcha de una biofactoría de insectos destinada a la producción de proteína sustentable, aceites y biofertilizantes a partir de residuos agroindustriales. La iniciativa se desarrolló entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires y presentó un fuerte enfoque en el agregado de valor en origen, la economía circular y la incorporación de nuevas capacidades productivas en el entramado regional.

ALZ Agro se presenta como un grupo de empresas nacionales con trayectoria en el sector agroindustrial, orientado al desarrollo de soluciones productivas con foco en innovación tecnológica y sustentabilidad. Desde su plataforma empresarial, la compañía articula distintas unidades de negocio vinculadas a la nutrición vegetal y animal, con una estrategia centrada en el agregado de valor y la eficiencia en el uso de recursos.

Cómo el aval federal permitió mejorar condiciones de financiamiento

El acceso al financiamiento constituyó uno de los principales desafíos del proyecto, no por su viabilidad técnica o productiva, sino por las particularidades del modelo de negocio y los plazos de inversión involucrados. Con el acompañamiento de Garantía CFI, la empresa estructuró su ingreso al mercado de capitales, ordenó el riesgo de la operación y contó con un respaldo institucional que facilitó la obtención de los fondos.

El proyecto se encuadró dentro del perfil de iniciativas que el Consejo Federal de Inversiones busca acompañar a través de su fondo de garantía: propuestas con componentes de innovación, impacto productivo y alcance interprovincial. En el caso de ALZ Agro, el modelo de negocios combinó desarrollo tecnológico, sustentabilidad y generación de nuevas capacidades industriales en origen, factores que resultaron determinantes para el respaldo institucional.

ALZ Agro buscaba financiarse por u$s 900.000 y recibió ofertas por más de u$s 2 millones, lo que representó una sobreoferta del 134%. Además, la tasa prevista en un 9% encontró valor de mercado en el 8,75%. Desde el organismo señalaron que este resultado reafirma a Garantía CFI como una alternativa concreta para respaldar inversiones con componentes de innovación, alcance interprovincial e impacto productivo y territorial.

La operatoria se inscribió dentro de la estrategia integral del Consejo Federal de Inversiones orientada a fortalecer el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en todo el país. A través de esta herramienta, el CFI amplía el flujo de inversión hacia proyectos estratégicos, acompañando iniciativas de mayor complejidad y promoviendo la articulación entre el sector productivo y el mercado de capitales, con una mirada federal y de largo plazo enfocada en el desarrollo sostenible de las economías provinciales.

Un antecedente que consolida el rol del CFI en el mercado de capitales

El antecedente inmediato de esta operación fue la colocación realizada meses atrás por la empresa de nutrición animal Vitalcan, que también accedió al mercado de capitales con el aval de Garantía CFI. Aquella emisión superó ampliamente las expectativas de demanda y constituyó una señal relevante sobre la confianza del mercado en proyectos productivos respaldados por una garantía pública federal.

El rol del CFI y su fondo de garantía dentro del sistema financiero

El Consejo Federal de Inversiones es un organismo público interestadual creado en 1959 por las provincias argentinas, con el objetivo de planificar inversiones y ejecutar proyectos de desarrollo en todo el país. En ese marco, el Fondo de Garantía CFI se constituye como una extensión de esa misión y como el único fondo público del sistema de garantías argentino vinculado a un organismo de desarrollo económico.

La herramienta apunta a avalar proyectos de inversión productiva de mayor escala y cuenta con una calificación crediticia AA otorgada por FIX, lo que le permite posicionarse como un instrumento de calidad dentro del mercado financiero. Su intervención busca reducir riesgos, mejorar condiciones de financiamiento y facilitar el acceso de las PyMEs al crédito y al mercado de capitales.

De acuerdo con datos de la Red Federal de Fondos de Garantía Públicos, el conjunto de fondos provinciales y nacionales moviliza un fondo de riesgo total cercano a los $1,8 billones, con más de una docena de jurisdicciones que ya operan con esquemas propios y una tasa de mora promedio de alrededor del 1,5%. En ese contexto, la participación del CFI en el mercado de capitales refuerza un modelo que ya demostró solidez y eficiencia para acompañar al entramado productivo.