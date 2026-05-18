Mientras el mercado global de tecnología educativa vive uno de sus periodos de mayor expansión, México también comienza a ver el surgimiento de una nueva generación de startups que buscan disminuir el exceso de carga administrativa en las escuelas y la necesidad de concentrar información académica, operativa y pedagógica en un solo lugar. El fenómeno ocurre en un contexto de crecimiento acelerado para la industria. De acuerdo con análisis como el de Grand View Research, el mercado global edtech ya supera los u$s 180 mil millones de dólares y podría acercarse al billón de dólares en la próxima década impulsado por inteligencia artificial, automatización y herramientas de aprendizaje personalizado. México también comienza a consolidarse como un mercado relevante dentro de este ecosistema. Estimaciones recientes calculan que el sector edtech mexicano alcanzó alrededor de u$s 4.9 mil millones de dólares en 2025 y podría crecer hasta u$s 14.6 mil millones hacia 2034. En este contexto se encuentra Emmi, una edtech mexicana, que fue diseñada específicamente para responder a la operación de las escuelas mexicanas de educación básica. La plataforma busca resolver la fragmentación de procesos administrativos que, de acuerdo con directivos de la empresa, consumen hasta el 50% del tiempo laboral de los docentes en tareas como el seguimiento académico, la comunicación con padres de familia y la generación de evidencias escolares. La startup centraliza procesos fragmentados como la comunicación con padres, seguimiento académico, reportes, avisos y tareas administrativas en una sola herramienta. Además, provee una aplicación móvil con juegos interactivos, videos y quices diseñados para que los niños de preescolar desarrollen habilidades en matemáticas, lectoescritura e inglés para el segmento K-12, que comprende desde el nivel preescolar hasta la preparatoria. Esta tecnología mexicana, fundada en 2025, compite en México en educación preescolar con LiveKid, una edtech creada en 2017 y que llegó al país en 2024. LiveKid ofrece una aplicación específica para jardines de niños y guarderías que centraliza la comunicación con familias, bitácoras diarias electrónicas, gestión de cobros y reportes automatizados. El enfoque de la empresa coincide con el consenso global dentro del ecosistema edtech, el cual señala que las herramientas digitales aportan mayor valor cuando automatizan tareas repetitivas y reducen la carga operativa, permitiendo que el profesor se concentre en la enseñanza y la interacción humana en el aula en lugar de en la administración de sistemas. “Esta necesidad se vuelve crítica en niveles como el preescolar, donde el seguimiento personalizado y la vinculación con las familias son fundamentales”, dijo la empresa en un comunicado. Emmi ha logrado expandirse a más de 150 escuelas para eficientar las tareas de los profesores y beneficiar a cerca de 12 mil estudiantes en el país. “En miles de escuelas privadas del país, gran parte del tiempo de docentes, coordinadores y directivos continúa consumiéndose en procesos fragmentados: comunicación con padres de familia, seguimiento académico, evidencias escolares, tareas administrativas, reportes, avisos, evaluaciones y múltiples plataformas que no siempre están conectadas entre sí”, dice Dominic Sando, director general de Emmi Tec. La startup, cofundada por Ahmer Dodero, logró crecer más de 10 veces en su primer año, superar el millón de dólares en ingresos y alcanzar rentabilidad. “El gran reto no es solo digitalizar escuelas, sino evitar que los maestros terminen atrapados administrando sistemas en lugar de enseñar”, mencionó el emprendedor.