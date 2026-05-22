En esta noticia Panorama de startups y venture capital

En un entorno marcado por el desliste de empresas en la bolsa y la falta de IPOS en el mercado local, Véronique Billia, directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), ve en las fusiones y adquisiciones una ruta de salida.

Billia asegura que sí hay empresas listas, pero que tendría que corroborar el número exacto para compartir una estimación.

Agregó que “hay otras formas de tener despliegue de capital en el ecosistema a través de M&A, o a través de ventas a grandes corporativos; eso ayuda muchísimo a todo ese despliegue de capital”, dijo a El Cronista, tras ser cuestionada sobre el número de empresas que estarían listas para cotizar en BIVA, con quien la AMEXCAP tiene una estrecha relación.

Véronique Billia, directora general de AMEXCAP | Foto: LinkedIn

La directiva afirmó que se trata de un "trabajo en progreso" para preparar a las empresas tanto para cotizar en BIVA como con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Billia se muestra positiva sobre la sofisticación que las empresas y las startups están adquiriendo en los últimos años y con el interés de los inversionistas en seguir invirtiendo en México. La meta de la AMEXCAP este 2026 es desplegar inversiones por u$s 7,000 millones de dólares.

Según Billia, los inversionistas más interesados en inyectar capital a los fondos mexicanos provienen principalmente de Canadá, España y el Reino Unido. Y próximamente podría agregarse Singapur, que en octubre estará estrenando embajada en México, esto traerá a México, empresas de ese país, fondos soberanos y corporaciones, así como de importantes family offices asiáticas.

Panorama de startups y venture capital

En el ecosistema de las startups, donde aún ninguna ha cotizado en bolsa, pese a tener valuaciones superiores a los mil millones de dólares, como Stori, Konfío, Kavak, Clip, Clara, Nowports o Merama, Billia tampoco vislumbra una salida a bolsa en el corto plazo.

“Aún le hace falta. Es un proceso que va con luz, para allá, muy positivo, pero todavía le hace falta”, aseveró.

En este ecosistema de empresas tecnológicas, Billia anticipa que la siguiente gran ola de inversión en México y Latinoamérica será en salud. Considera que el sector healthtech seguirá el mismo patrón que el fintech, atacando las brechas actuales de salud mediante prediagnósticos, diagnósticos ágiles y seguimiento de tratamientos impulsados por inteligencia artificial y machine learning como herramientas de soporte médico.

Billia dijo que los inversionistas limited partners (LP) tienen gran interés en invertir en empresas y startups mexicanas y en este contexto, por primera vez se estará llevando a cabo el VC Day de AMEXCAP en Ciudad de México, evento que se ha realizado históricamente en Estados Unidos, el último fue en Nueva York, con el objetivo de atraer inversionistas extranjeros.

El VC Day 2026 se llevará a cabo el próximo 9 de junio de 2026 en el que se espera una asistencia de 150 personas clave para el sector. El evento será inaugurado formalmente por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien aseguró Billia, mantiene una relación cercana con el ecosistema emprendedor.

El VC Day se celebrará dos días antes de la inauguración del Mundial. Esta proximidad no es coincidencia; Billia compartió que se planificó deliberadamente para aprovechar el impacto mediático y la atención internacional en torno al país.