Cuando Andrea Bertone y Celina Durrieu fundaron Sitio de Tiendas en enero de 2021, la compraventa de negocios digitales en América Latina era prácticamente un mercado inexistente. Las grandes firmas de M&A (mergers and acquisitions) trabajaban con tickets de varios millones de dólares y, por debajo de ese umbral, las operaciones dependían de contactos informales, valuaciones sin metodología y procesos que se caían con frecuencia en las etapas finales. De hecho, para el ecosistema de e-commerce, SaaS y negocios online que había crecido durante la década anterior, no había infraestructura disponible. Cinco años después, ese escenario cambió de forma sustancial. La plataforma ya concretó más de 100 operaciones en Argentina, Chile, México, Perú, Colombia y Uruguay, con un ticket promedio actual de USD 180.763, muy por encima de los primeros años del proyecto. El segmento en el que opera —empresas digitales valuadas entre u$s 100.000 y u$s 4 millones— comienza a consolidarse como una capa propia dentro de la economía digital regional. Desde su lanzamiento simultáneo en seis países latinoamericanos, la compañía identificó rápidamente dónde estaban sus mejores condiciones de operación. “Argentina y Chile mostraron la mejor recepción desde el inicio, algo que no nos sorprendió. Provenimos del mundo tecnológico y ya sabíamos que, dentro de la región —excluyendo Brasil—, ambos países lideran en adopción y desarrollo de negocios online”, explicaron desde Sitio de Tiendas. A lo largo de estos cinco años, el foco de la empresa se fue consolidando principalmente en esos dos mercados, sin dejar de tener presencia en el resto de la región. Ahora, la plataforma anuncia una nueva etapa de expansión: “Decidimos incorporar a México, impulsados por su gran potencial, especialmente por el tamaño de su mercado y su población”, señalaron desde la compañía, que aclaró que Argentina y Chile “seguirán siendo pilares estratégicos, incluso con la expansión hacia México”. El perfil de los compradores también evolucionó con el mercado. Hoy, el 65% de las transacciones corresponde a empresarios PyME que buscan incorporar un negocio digital ya validado en lugar de desarrollar uno desde cero. Se trata de compañías que quieren crecer en mercados maduros y competitivos acelerando su entrada al canal online: adquirir un e-commerce o un SaaS en funcionamiento les permite saltear la etapa de prueba y error, acceder de inmediato a una base de clientes activa y contar con métricas comprobables desde el día uno. Las inversiones en este segmento suelen comenzar en torno a los u$s 250.000. El 35% restante está compuesto por profesionales que buscan independizarse o generar un segundo ingreso, con operaciones que se ubican principalmente entre u$s 100.000 y u$s 150.000. Los rubros con mayor demanda son Hogar & Deco, Tecnología, Indumentaria y accesorios, Deportes y fitness, y Estética y cuidado personal. Uno de los cambios más relevantes en estos cinco años no es solo de volumen, sino de metodología. En negocios digitales, ingresos, tráfico, inversión publicitaria y adquisición de clientes pueden auditarse directamente desde plataformas como Shopify, Stripe, Mercado Pago, Meta Ads o Google Analytics, sin depender de balances contables ni declaraciones impositivas. “La posibilidad de validar los números directamente desde las plataformas cambió mucho la dinámica de las operaciones. Cuando los datos son trazables, la conversación deja de ser intuitiva y pasa a ser técnica”, dijo Andrea Bertone, fundadora de Sitio de Tiendas. Esta trazabilidad reduce la fricción en el proceso y disminuye uno de los problemas más frecuentes del segmento: las renegociaciones de último momento que se producen cuando aparecen inconsistencias entre lo presentado y lo verificado. La evolución no fue solo en los números, sino también en la estructura del negocio. Durante años, gran parte de la monetización en este segmento se concentró en honorarios por valuación, mandato y estructuración inicial, incluso cuando la operación no llegaba a concretarse. Ese esquema generaba un desalineamiento evidente: el asesor cobraba por el proceso, no por el resultado. El modelo que se consolidó en Sitio de Tiendas invierte esa lógica: la mayor parte de la remuneración depende del cierre efectivo de la transacción. En la práctica, la plataforma despliega su infraestructura técnica antes de salir al mercado y solo monetiza si la venta se concreta. El crecimiento de este segmento no ocurre en el vacío. En América Latina, las pequeñas y medianas empresas representan el 99% del total de compañías y generan cerca del 60% del empleo formal, según datos de la CEPAL y el BID. Sin embargo, históricamente el mercado de compraventa de empresas estuvo diseñado para operaciones de gran escala, dejando a ese universo sin procesos formales adaptados a su tamaño. A medida que crece la economía digital en la región, también se vuelve más relevante contar con mecanismos eficientes para vender, adquirir y dar liquidez a negocios online que ya alcanzaron cierta escala. Lo que hace cinco años era casi una novedad comienza hoy a funcionar como un mercado con metodología, datos y procesos propios. El próximo paso, según sus fundadoras, es profundizar la penetración en México y consolidar la operación en Chile.