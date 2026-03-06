La tecnología más avanzada en robótica no se encuentra solo en Silicon Valley o China, sino que la innovación en este campo también se despliega en la Argentina. Un caso que da cuenta de este avance es el de Humandroid, una startup cordobesa que se dedica a configurar robots humanoides para la realización de tareas en distintas industrias. Desde la compañía indican que su principal objetivo es funcionar como herramientas de apoyo a los empleados frente a labores riesgosas o pesadas. Aseguran que pronto las unidades serán capaces de aprender nuevos trabajos solo en un día y pronostican su expansión en los próximos años. La compañía comenzó con una inversión inicial de u$s 30.000 y estiman una facturación de u$s 10 millones hacia 2027. Desde el movimiento de cargas pesadas hasta el ensamblado de materiales, los robots que entrena la startup cordobesa pueden de llevar a cabo algunos de los trabajos más exigentes para los operarios. Mediante la plataforma Nvidia Omniverse, la compañía recrea en el plano digital los entornos en los que luego se desempeñarán los robots, fabricados en China, EE.UU. y Alemania. Es allí donde los humanoides simulan tareas laborales reales a través de réplicas denominadas “gemelos digitales”, que luego trasladan lo aprendido a las unidades físicas. El siguiente video muestra el funcionamiento de la plataforma Omniverse: Humandroid es una startup cofundada por los ingenieros Alejandro Parise, Santiago Braña y José Montalvo. El proyecto nació a partir de una experiencia que marcó a Parise: presenciar en primera persona cómo un robot humanoide ejecutaba una tarea y luego era capaz de explicar su propio proceso. “Desde ese momento, supe que la robótica había cruzado un punto sin retorno. Si los robots ya pueden razonar, debemos guiarlos para que trabajen en beneficio de la humanidad”, recuerda. Con esa convicción, los tres socios pusieron en marcha la empresa con una inversión inicial de u$s 30.000. La compañía tiene hoy un fuerte foco en el sector automotriz, que según Parise concentra la mayor parte de la demanda actual. En esa línea, Humandroid participará en abril de Automechanika Buenos Aires 2026, feria del rubro que le permitirá conectar con potenciales clientes locales e internacionales. Pero la apuesta va más allá de una sola industria: para Parise, la expansión de los humanoides hacia otros sectores es solo cuestión de tiempo. “Los mecanismos que permiten a los robots interiorizar cualquier tarea estandarizada son la clave de su éxito. Pronto estarán completamente integrados a la dinámica diaria de las fábricas y los trabajadores humanos podrán enfocarse en los trabajos con mayor calificación”, afirma. Actualmente, el entrenamiento de cada unidad demanda un mes en promedio, pero Parise asegura que gracias al desarrollo de un nuevo software este lapso puede reducirse a 24 horas. A través de un laboratorio de análisis de datos, los técnicos y programadores de la empresa trabajan con ese objetivo, mientras monitorean el rendimiento de los robots y optimizan funciones de cara al desarrollo de futuros modelos. Humandroid ya entrena robots para clientes industriales de gran escala como TGN y Aluar. En otros países, este tipo de unidades se desempeña también en áreas como las teleoperaciones o los servicios, y en algunos casos hasta cumplen roles en el sector sanitario. Es por esto que la startup apuesta por su proliferación. “Hoy, los robots cuestan u$s 100.000, pero el desarrollo tecnológico va a reducir su valor e incrementar su alcance”, anticipa Parise. La expansión es uno de los pilares del plan de negocios de Humandroid. La empresa proyecta construir una red de centros de entrenamiento que arrancaría en Argentina, se extendería luego al resto de la región y, en una etapa posterior, apuntaría a desembarcar en Europa y Estados Unidos. Una ambición que se enmarca en un mercado en pleno crecimiento: según la International Federation of Robotics (IFR), en 2025 había cerca de 5 millones de robots industriales operando en el mundo, y un informe de la consultora Zipdo elaborado en 2026 proyecta que el negocio de los robots humanoides superará los u$s 5.000 millones hacia 2030. En ese contexto, la compañía se fijó metas concretas: llegar a los 80 robots entrenados durante 2026 y alcanzar una facturación de u$s 10 millones a finales de 2027. Para lograrlo, prevé escalar su equipo actual, que por ahora cuenta con 7 empleados. El horizonte que describe Parise es el de una Argentina con peso propio en el mapa global de la robótica. “Queremos consolidar al país como una referencia en términos de innovación robótica. Creemos que para 2030 el sector habrá alcanzado una madurez suficiente para justificar operaciones a escala industrial, y apuntamos a capturar una porción relevante de ese mercado global”, concluye.