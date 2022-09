Esta nueva startup argentina tiene una nueva forma de comprar por internet "en vivo" y ya le pelea el negocio a MercadoLibre

La cuarentena por coronavirus fue un puntapié para que miles de compañías centradas en la virtualidad salieran a la luz como las nuevas estrellas en el mundo de los negocios. Desde comunicación hasta administración e incluso ventas, las empresas enfocadas en ofrecer soluciones virtuales explotaron en estos últimos dos años. Y este es el caso de GoJiraf, la primer aplicación que permite integrar los negocios tradicionales con las compras online "en vivo".

El emprendimiento comenzó un par de meses antes de la pandemia y logró ganar fuerza una vez que comenzaron las restricciones a la movilidad. Durante los últimos dos años perfeccionó su producto para volverse el primero en América latina en ofrecer tres formatos de Liveshopping: One to one , donde el cliente puede hablar directamente con el vendedor; One to few , donde el vendedor realiza eventos exclusivos mediante un video en vivo; y One to many , el cual se centra en eventos masivos realizados por la empresa para vender en vivo.

Emigrar del país: hay una solución argentina que hace mudanzas a cualquier lugar del mundo en 72hs



¿Fin de la magia? Por qué se desploman los unicornios en el mundo y cuántos más pueden aparecer en 2022



Su funcionamiento es por medio de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por su sigla en inglés) la cual se puede adaptar a una gran cantidad de webstore builders como lo son Tienda Nube, Vtex o Magento (ahora Adobe Commerce). Al mismo tiempo, cuenta con una versión agnóstica que solo requiere de una cuenta de MercadoPago o Paypal para funcionar como plataforma de pago y cuya activación se puede realizar de forma casi automática.

La misma permite no solo hacer primeras experiencias sin grandes esfuerzos de integración, sino que también habilita la herramienta para marcas y categorías que no cuentan en la mayoría de las oportunidades con una página de e-commerce, como es el caso de algunos showrooms, estudios de diseño de piezas únicas o locales de autos usados, entre otros.

GoJiraf: en números



Fundación: 2020

Inversión inicial: u$s 2.850.000 de fondos ángeles y u$s 2.000.000 de Serie A.

Facturación: u$s 500.000.

El negocio en el momento justo

" El Liveshopping fue elegido por McKinsey como ‘la Tendencia 2022 en la revolución del e-commerce' y se ha convertido en una herramienta muy exitosa para conseguir resultados concretos de ventas ", explica el COO de la empresa, Agustín Campos.

Y según destacan sus estadísticas, la herramienta sirve para potenciar las transacciones en hasta un 30 por ciento más si se usa de la manera correcta.

Patricio Cossio, CEO de GoJiraf.

" El ticket aumenta porque junto con los detalles de la crema o remera que estaba mirando, quizá le recomiendan un accesorio que haga juego, o al tónico de limpieza también podría agregarle un serum, por ende, todo asesoramiento detallado y al gusto del cliente ayuda a hacer crecer su compra ", explica Campos y detalla: " Nuestra herramienta logra lo mismo que sucedería en un local con un vendedor que mira más allá de la consulta del cliente y recomienda siempre algo más ".

Un ejemplo de esto es el evento realizado junto a la firma Lancome que fue conducido por Luli Fernández y tuvo como resultado una tasa de conversión a ventas del 10 por ciento, cuando usualmente es del uno o dos por ciento en un e-commerce tradicional. También se destaca el excelente retorno que tuvieron las empresas de cuidado de la piel, las cuales lograron una conversión promedio de 12 por ciento, y un récord del 32 por ciento en el caso más exitoso.

Fuertes caídas en Bitcoin y Ethereum luego de "The Merge": por qué se desplomó todo y qué puede pasar ahora



Perdió su celular y ahora una empresa cripto en Argentina está obligada a devolverle u$s 100.000



" En los últimos seis meses hemos realizado más de 50 eventos de Liveshopping masivos en diversas industrias, incluyendo desde indumentaria, belleza, tecnología hasta anteojos, relojes, monopatines, decoración para el hogar e incluso colchones ", cuenta Patricio Cossio, CEO de la empresa.