En esta noticia Enfoque empresarial

México se encuentra entre los países del top 10 donde ASUS global está invirtiendo. La empresa de computadoras y componentes originaria de Taiwán está apostando por México, pues aun cuando el mercado en Latinoamérica está decreciendo, el país tiene una tendencia positiva.

Francisco Jiménez, gerente de producto para ASUS México aseguró en entrevista con El Cronista que la marca está creciendo no solo en participación de mercado, sino también en equipo local.

ASUS, fundada en 1989 en la ciudad de Taipéi por cuatro ingenieros de hardware que anteriormente trabajaban en Acer, recién alcanzó la posición número uno en Latinoamérica dentro del mercado de cómputo en el primer trimestre de 2026, según la firma de estudios de mercado International Data Corporation (IDC).

En México, desde su llegada oficial en 2017 (aunque ya se comercializaban en el país a través de mayoristas), ASUS ha logrado posicionar su portafolio de consumo premium (ZenBook, VivoBook) y su división de videojuegos Republic of Gamers (ROG).

Aunque ASUS es ampliamente reconocida y consolidada como líder en el segmento de videojuegos (tanto en laptops como en componentes clave tipo tarjetas madre y de video), hoy en día la división empresarial es en la que más está invirtiendo y poniendo foco la compañía.

Enfoque empresarial

De acuerdo con Jiménez el objetivo de la empresa es trasladar toda la evolución e innovación que los llevó al éxito en consumo y gaming hacia el sector corporativo. En esta vertical, presume, los crecimientos han sido exponenciales, lo que les permitirá crecer a triple dígito este 2026 comparado con el año pasado.

En el evento de presentación de su modelo premium para el sector empresarial, la ASUS ExpertBook Ultra —que incluye IA de Copilot sin conexión—, Jiménez dijo a El Cronista que “oficialmente se lanzó la familia Expert a partir del 2019, sin embargo, esos tenía productos empresarial desde antes”.

Desde entonces ASUS ha puesto principal foco en el segmento empresarial, que se distingue de la competencia por su grado militar, que le permite un uso rudo y profesional a toda la familia de dispositivos para el sector empresa.

Jiménez compartió que para lograr esa durabilidad y un peso ligero (por ejemplo, la ExpertBook Ultra pesa sólo 990 gramos), el desarrollo científico de innovación y de ingeniería de un nuevo equipo toma aproximadamente un año.

En el evento, personal de ASUS demostró que las laptops de ASUS resisten derrames de agua, caídas y hasta un peso de 50 kilogramos, en caso de sentarse accidentalmente sobre ellas, lo que las hace a prueba de paros laborales.

Durante la presentación, se destacó el impacto económico que sufren las organizaciones debido al tiempo de inactividad laboral (downtime), ya sea por mantenimiento, actualizaciones o imprevistos. Según un estudio reciente de Gartner, las pérdidas para una empresa pueden llegar hasta los u$s 15,000 dólares por minuto si no se cuenta con las herramientas y dispositivos que aseguren la continuidad de la operación.

En México el segmento empresarial de ASUS ya ha conseguido un 25% de participación de mercado en el sector de pequeñas y medianas empresas (pymes) y están por alcanzar el 20% en el sector educación, de acuerdo con Jiménez.

El siguiente objetivo es posicionarse en gobierno y grandes corporativos (enterprise). Jiménez aseguró que son el foco de expansión y el nuevo gran impulso de este año, aprovechando fuertes coyunturas de inversión institucional.