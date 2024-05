Notebooks baratas: el método para conseguirlas al mejor precio y todos los modelos que no llegan al país

Las notebook son una de las herramienta de trabajo y ocio más usadas. Hoy en día los precios en el país pueden variar por completo, dependiendo de la marca, de la capacidad de memoria y otros datos técnicos que hay que tener en cuenta de acuerdo al uso que se le dará.

De acuerdo a los principales sitios de venta en internet, como Mercado Libre, una notebook básica de 8 GB de memoria RAM tiene un precio estimado que ronda entre los $590.000 y $900.000.

Sin embargo, en algunas tiendas del exterior se pueden conseguir una gran variedad de modelos por precios más competitivos que lo que se ofrece en las tiendas nacionales.

Cómo comprar notebooks más baratas y con más variedad

Entre las ofertas que se consiguen en el exterior hay una gran variedad de modelos, de acuerdo a cada necesidad. Por ejemplo, aquellos que solo buscan una computadora portátil lo suficientemente potente como para realizar todas las tareas de ofimática (como procesadores de texto y acceso rápido a internet) como también aprovechar algunos servicios de ocio como streaming de video pueden conseguir en Amazon una Acer Aspire por menos de u$s 300.

Si por el contrario se busca un equipo potente pero sin llegar a ser de gama alta (como lo son los equipos de gaming, por caso) en Amazon también se encuentra a un precio más que recomendable este equipo de HP.

Este equipo incluye un procesador de onceava generación y 32GB de memoria RAM; más que suficiente para streaming en máxima calidad, programas de edición de video, videojuegos y más. También incluye un disco de estado sólido de 1TB (más de 1000 GB) por lo que el almacenamiento de fotos, videos y más no será un problema.

Además de Amazon, los sitios de e-commerce asiáticos como Aliexpress tienen sus propias ofertas en marcas propias de esa región.

Para aprovechar estos productos de la mejor manera, conviene usar los servicios de empresas especializadas en el manejo de compras al exterior, es decir, courier autorizados . Tal es el caso de la empresa Aerobox. La empresa ofrece la posibilidad de traer compras del exterior, pudiendo asi comprar en muchas de las tiendas del exterior.



Los envíos se pagan a partir de los u$s 17 el kilo y se pagan en pesos. En este sentido, la empresa no cobra TCA y las cotizaciones sobre los paquetes no cobra el valor volumétrico.

Los servicios de Aerobox se pueden probar con una cuenta gratuita desde su página web. Al crear un perfil en el sitio web, el sistema asigna una contraseña y un número de casillero en Miami (box) exclusivo. Con esto, podrán enviar sus compras a su nueva dirección en Miami desde cualquier marketplace digital que envíe a EE.UU.



Los envíos se pagan a partir de los u$s 13 el kilo y se pagan en pesos

Para comprar hay que seguir estos pasos:



Ingresar a la plataforma y registrarse. Una vez hecho esto, la plataforma brindará una dirección en Estados Unidos (Miami) para hacerle llegar tus compras. Busca tu tienda online favorita y selecciona el producto que quieras comprar. A la hora de ingresar los datos de envío, ingresa la dirección que te dio Aerobox al registrarte. Recibirás un email cuando tus compras lleguen al depósito de Aerobox y desde tu panel de usuario podrás consolidarlas para que las envíen a Argentina en una sola caja.

Te pueden llevar las compras a tu casa o las pasas a retirar por el local de Aerobox en Argentina.