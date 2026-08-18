Las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales son muy apreciadas en la Argentina porque ofrecen rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan su dinero depositado. En varios casos, en la última semana se produjeron subas en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

Aunque las billeteras no suelen considerarse como alternativas de inversión sofisticadas, en algunos casos sus rendimientos se colocaron en la última semana por encima del plazo fijo tradicional. Hay que considerar que estos depósitos bancarios proporcionan hoy un rendimiento de tasa nominal anual (TNA) que va del 16% al 23%, según la entidad elegida. En el Banco Nación, por ejemplo, es del 19%.

En un relevamiento, la consultora de finanzas personales Trascendo señaló cuáles son los rendimientos que pagaron las billeteras virtuales durante la semana pasada.

”El rendimiento de las cuentas remuneradas mostró una mejora generalizada durante la semana, acompañado con la suba de las cauciones de corto plazo. La mayoría de las plataformas aumentó sus rendimientos, consolidando una tendencia de recuperación que se viene observando en las últimas mediciones", explicaron desde la consultora.

Y agregaron: “Las principales excepciones fueron Fiwind, que recortó su tasa, y algunas cuentas que se mantuvieron sin cambios. Así, cada vez son más las alternativas que vuelven a ubicarse cerca o por encima del 19% de rendimiento anualizado”.

De esta manera, las billeteras virtuales se posicionan como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Se debe considerar que no todas las billeteras virtuales dan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias, en algunos casos significativas, entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Billeteras virtuales: las tasas que pagan Mercado Pago, Naranja X y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo detalla los rendimientos que brindan las billeteras virtuales:

“ Banco Bica volvió a liderar con un rendimiento del 22%, mientras que Cocos Pay se mantuvo en el segundo lugar con un sólido 20,81%. Ualá (FCI) fue una de las grandes protagonistas de la semana: subió hasta el 20,08% y se metió entre las alternativas más competitivas”, indicó Trascendo.

También se destacaron Carrefour Banco y Fiwind , cuyos rendimientos se ubicaron en 20%.

En tanto, Personal Pay pagó 18,98%, Mercado Pago ofreció 18,62% y Naranja X rindió 18%, según Trascendo.

Todas esas son opciones con tasas que superaron la semana pasada a las que ofrecen muchos plazos fijos del mercado, aunque no a los de los bancos que mejor pagan. El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según Trascendo.

Tal como pude apreciarse en la imagen de arriba, muchas de las billeteras pelean cabeza a cabeza, cuando no superan, los rendimientos que hoy ofrecen los plazos fijos. No obstante, hay que tener en cuenta que las tasas que pagan las billeteras virtuales varían día a día y son más volátiles, contra la previsibilidad que brinda el depósito bancario tradicional.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo señala en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Eso se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.