Las billeteras virtuales se consolidaron en la Argentina como una alternativa para quienes buscan obtener un rendimiento en pesos sin inmovilizar sus ahorros. A través de sus cuentas remuneradas, permiten generar intereses sobre el dinero depositado y, durante la última semana, varias plataformas actualizaron las tasas que ofrecen, entre ellas Mercado Pago, Personal Pay y Naranja X.

Aunque no son consideradas instrumentos de inversión sofisticados, algunas billeteras llegaron a ofrecer en los últimos días rendimientos superiores a los de un plazo fijo tradicional. Actualmente, los depósitos bancarios a plazo fijo ofrecen una tasa nominal anual (TNA) de entre 16% y 24%, dependiendo de la entidad. En el Banco Nación, por ejemplo, la tasa vigente es del 18,75%.

En un relevamiento difundido este lunes, la consultora de finanzas personales Trascendo detalló los rendimientos ofrecidos por las principales billeteras virtuales, tomando como referencia las tasas registradas durante la semana anterior.

“En general, el mercado continúa ofreciendo rendimientos cercanos al 19%, aunque las alternativas que lideran el ranking mantienen una diferencia importante frente a las opciones de menor rendimiento“, señalaron desde la consultora.

De hecho, las billeteras virtuales se posicionan como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Se debe considerar que no todas las billeteras virtuales dan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias, en algunos casos significativas, entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Cuánto pagan las billeteras virtuales Mercado Pago, Naranja X y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo indica los rendimientos que brindaron las billeteras virtuales la semana pasada:

“ Banco Bica volvió a liderar con un rendimiento del 22% , seguido por Carrefour Banco , Lemon Cash y Cocos Pay , que se mantuvieron por encima del 20% ”, indicó Trascendo.

También se destacaron Fiwind (20%), Ualá (FCI, 19,71%), según señaló Trascendo. Asimismo, con 19,35% se ubicaron Personal Pay , Banco Supervielle y Prex .

En tanto, Naranja X ofreció 19% y Mercado Pago rindió 18,62%, según Trascendo.

Todas esas son opciones con tasas que superaron la semana pasada a las que ofrecen muchos plazos fijos del mercado, aunque no a los de los bancos que mejor pagan. El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según indica Trascendo.

Puede apreciarse que muchas de las billeteras pelean cabeza a cabeza, cuando no superan, los rendimientos que hoy ofrecen los plazos fijos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las tasas que pagan las billeteras virtuales varían día a día y son más volátiles, contra la previsibilidad que brinda el depósito bancario tradicional.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo explica en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Eso se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.